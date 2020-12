Capelli lunghi uomo perché sceglierli come pettinarli gestirli e quali sono le nuove idee in tema di acconciature capelli maschili per il 2021. Guarda le foto e anticipa la nuove tendenza capelli uomo.

Capelli lunghi uomo. Questo è il taglio maschile di tendenza per gli uomini moderni giovani e giovanili. Un ritorno allo stile del passato che ha il pregio di farti sembrare più affascinante, o anche più intellettuale.

Capelli lunghi uomo 2021: le tendenze

La storia dei capelli lunghi maschili ha origini lontane. Dai tempi dei tempi ad oggi le acconciature maschili hanno sempre avuto un ruolo protagonista. Attori, cinema, musica, cantanti oltre lo sport, dagli anni 60, 70 agli anni 80 e 90 hanno lasciato un segno indelebile nella storia della moda.

Non stupisce infatti che testimonial della campagna di YSL uomo inverno e di YSL Y Eau De Parfum, sia il 56 cantante Lenny Kravitz. Il suo look e la sua chioma rendono il suo stile infallibile.

Tra presente e passato ecco le foto dei migliori look maschili di tendenza nel 2021 per capelli lunghi lisci ricci e mossi.

Capelli lunghi uomo ricci

Come spesso accade a dare il via ai nuovi hairlook sono: vip, uomini di instagram, e celebrità. E’ il caso del cantante Shawn Mendes che sfoggia una testa riccia con tanto di taglio lungo scalato e riga laterale. Eccolo in foto.

Capelli ricci morbidi e schiariture calde tono su tono illuminano la chioma lunga del giovane attore Timothée Chalamet. Ecco, questo è il tipo di taglio medio lungo adatto per i ragazzi di oggi.

Capelli lunghi uomo mossi

E’ uno stile libero da stereotipi quello scelto per l’uomo di Wella Mitù. Gli hairstyle presentano tagli scalati di media lunghezza che lasciano la chioma libera e naturale. Ideale per un look maschile dallo stile casual, questo tipo di taglio con ciocche scomposte richiede solo una cera modellante per capelli mossi.

I capelli mossi di Kit Harington, attore della serie televisiva il Trono di Spade, non conoscono crisi andavano di moda ieri tornano tra le tendenze oggi. Si tratta di un taglio medio lungo da gestire a casa con un buon prodotto gel per lo styling dei capelli.

Più adatto ai tagli per ragazzi, questo taglio lungo mosso con riga laterale accentuata proposto dagli hairstylist di Art Hair Studios by WELLA Professional.

Capelli lunghi uomo 2021: lisci

Il fascino degli uomini capelloni non conosce età e torna in auge con diverse acconciature . Quindi via libera per i tagli maschili lunghi lisci con riga di lato, al centro o meglio ancora se mandati all’indietro per un look più ordinato. Ad esempio Jake Gyllenhaal sfoggia una combinazione perfetta tra taglio di capelli lunghi acconciatura e barba

L’acconciatura lunga con barba del 56enne attore Keanu Reeves è la giusta fonte d’ispirazione per gli uomini maturi che desiderano un hairlook giovanile.

In tema di capelli lunghi impossibile non citare Brad Pitt, il suo taglio lungo e la chioma bionda hanno lasciato il segno. A causa della pandemia covid l’ex marito di Angelina Jolie ha scelto di trascorrere un periodo in montagna e mostra su instagram il suo nuovo taglio di capelli lunghi in perfetta sintonia con il look.

Capelli lunghi uomo legati

Legati rasati, scalati con coda, oggi come ieri torna la moda del codino per uomo. Chiariamo subito che il primo uomo che ha rilanciato la moda dei capelli maschili legati è stato uno sportivo: David Beckham quando giocava nel Real Madrid. Beks che oggi è presidente dell’Inter Miami, oltre ad essere una delle icone di stile maschile a cui molti uomini si ispirano, ha sempre anticipato le tendenze taglio e colore capelli uomo.

Probabilmente il codino più famoso in Italia attualmente è quello del calciatore svedese Ibrahimovic. L’attaccante del Milan sfoggia in campo e fuori, un top knot per uomo dall’effetto bagnato. Si tratta di una acconciatura che si ottiene con il gel.



Tuttavia se siete amanti degli hairlook degli sportivi allora non vi resta che copiare i capelli raccolti dell’uomo più seguito del momento: Lewis Hamilton. Pensateci bene, la chioma intrecciata e i capelli legati che escono dal cappello sono il look più azzeccato da portare con la mascherina..

Capelli lunghi uomo: i prodotti da usare

Come per le acconciature femminili i capelli lunghi maschili vanno gestiti con cura, scegliendo prodotti per lo styling (possibilmente naturali), che mantengono la chioma lucida folta e ordinata soprattutto quando si hanno i capelli mossi.

Per mantenere la vostra chioma a posto oltre lo shampoo dovete acquistare solo tre prodotti per capelli ecco quali:

una crema disciplinante o modellante leggera

un gel

e uno shampoo scecco utile per quando andate di fretta e non avete il tempo di lavare i capelli.

E infine un consiglio per gli uomini con capelli lunghi: quando lavate i capelli evitate di strofinare le lunghezze con l’asciugamano, oltre a rovinare la chioma i capelli diventano elettrici. Qundi basta asciugare la cute e tamponare con l’asciugammano la lunghezza della chioma

Queste che ti abbiamo mostrato sono le tendenze capelli lunghi uomo 2021, ma abbiamo altri suggerimenti e nuovi trend da mostrarti sul canale capelli di Donne sul Web. Torna a trovarci e ti stupiremo..

