Bonus vacanze online, l’elenco delle strutture che accettano e aderiscono al bonus vacanza. Video guida al voucher vacanze italiane

Bonus vacanze 2020, è online da ieri l’app per fare domanda per l’incentivo previsto dal Decreto Rilancio (n.34/2020). Lo hanno chiesto già oltre 146 mila famiglie che lo hanno ottenuto subito. A darne comunicazione è il Ministro per i beni Culturali Dario Franceschini.

Tuttavia le domande che si pongono i nostri lettori sono legate alle strutture ricettive, ovvero: quali sono gli hotel che accettano il bonus vacanza? Posso affittare una casa vacanza con il bonus’?

Chiariamo subito che il voucher ferie da 500 a 150 euro (a secondo del nucleo familiare), è stato pensato per dare un contributo al turismo italiano, pertanto sono ammessi solo alberghi, campeggi, b&b, agriturismi e villaggi turistici.

Quindi non sono accettate le case in affitto tramite piattaforme digitali come Airnb o Booking. Mentre siete liberi di prenotare direttamente o tramite agenzie di viaggio Hotel ecc. Vediamo pertanto quali sono ad oggi le strutture che accettano questo bonus ferie.

Bonus vacanze strutture aderenti, lista hotel

Federalberghi è l’associazione che ha sostenuto fortemente l’iniziativa voluta dal governo per sostenere le vacanze in Italia, e dare un contributo al turismo messo in ginocchio dalla pandemia Coronavirus.

Da qui nasce l’iniziativa di mettere a disposizione il portale bonusvacanze.italyhotels.it dove attualmente ci sono oltre 1000 strutture alberghiere pronte ad accettare il bonus vacanze 2020.

Potete prenotare soggiorni al mare, in montagna o vacanze di carattere culturali sempre nelle regioni italiane. L’offerta del sistema Federalberghi comprende una lista di hotel che accettano il bonus ampia e varia.

Come richiedere e spendere il bonus vacanze.

Come abbiamo già spiegato nel nostro precedente articolo App Spid e ISEE sono fondamentali per fare domanda e ottenere il bonus vacanza. Qui comunque avete tutte le informazioni spiegate dal MICBAT tramite un video su YouTube

In sintesi, il bonus vacanze è online potete fare domanda tramite App IO, e se riscontrate qualche problema tecnico riprovate. Il bonus come già detto, (se possedete i requisiti richiesti), vi verrà erogato in pochi minuti.

