Bonus 110 decreti attuativi. Ultime notizie sulla detrazione Ecobonus per ristrutturare casa

Bonus 110 per cento sulle ristrutturazioni e i lavori di casa, è uno degli incentivi più importanti presenti nel decreto rilancio dello scorso 19 maggio. Tuttavia ad oggi non si conoscono ancora molti aspetti che regolano il funzionamento di tale incentivo.

Mancano infatti ancora i decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico e il provvedimento dell’agenzia delle entrate. Cerchiamo allora di capire a che punto si trova la definizione di questi provvedimenti e come impattano sul bonus.

Superbonus edilizia 110, ristrutturare casa

Il superbonus sui lavori di edilizia, garantisce il recupero del 110% rispetto alle spese effettuate a partire dal 1 luglio 2020 per ristrutturare casa. Tale bonus può essere fruito tramite detrazione fiscale, con 5 quote annuali di pari importo da scalare all’ammontare delle tasse da pagare.

In alternativa a questo meccanismo, i contribuenti possono scegliere:

lo sconto in fattura, cedendo la detrazione al fornitore o ad una banca.

La trasformazione in credito d’imposta, cedendolo poi a terzi.

In altri termini si può chiedere, al fornitore che ha effettuato gli interventi, uno sconto dello stesso importo della detrazione spettante. Quest’ultimo potrà recuperare la somma con un credito d’imposta, potendo eventualmente cederlo ad istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Oppure può essere direttamente il beneficiario a trasformare l’incentivo in credito d’imposta e cederlo successivamente a terzi.

Per definire le modalità attuative di queste opzioni bisogna però ancora attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento dovrebbe arrivare a breve, perché senza i cittadini non hanno il quadro delle regole e non possono iniziare a svolgere le pratiche per la richiesta.

Ecobonus 2020, decreto attuativo quando?

Il bonus 110% viene applicato anche per gli interventi di efficientamento energetico di un edificio. Esso si può ottenere per l’installazione di:

impianti di climatizzazione (climatizzatori, caldaie ecc.).

Impianti fotovoltaici.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Altri lavori di efficientamento energetico.

Tali incentivi rappresentano il gruppo dei cosiddetti ecobonus 2020. Tuttavia per accedervi manca il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, che deve definire i requisiti e le istruzioni operative per la domanda. Esso dovrebbe arrivare comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale. Quindi, in questo caso entro il 19 luglio, data in cui il dl rilancio deve necessariamente essere convertito in legge con voto parlamentare.

Bonus 110 anche sulle seconde case?

In questi giorni la maggioranza di governo è al lavoro per migliorare il bonus 110% con degli emendamenti, prima della votazione finale del dl rilancio. Secondo quanto riportato dal sito lastampa.it, l’intenzione sarebbe quella di estendere la fruizione degli sgravi anche ai lavori sulle seconde case non di lusso.

Fra queste potrebbero rientrare le case unifamiliari e agli alberghi, che se ristrutturati godrebbero del bonus. Inoltre, il governo sta ragionando sulla possibilità di allungare la durata dell’incentivo fino alla fine del 2022.

Nei prossimi giorni sapremo se sarà davvero così. Di certo questa potrebbe essere un’ottima soluzione per tentare di far ripartire l’edilizia, settore messo a dura prova dallo stop ai lavori imposto dall’emergenza covid-19.

E’ tutto per quanto riguarda il bonus 110% su ristrutturazioni e lavori di efficientamento energetico di casa. Appena saranno disponibili i decreti attuativi vi aggiorneremo sulle regole complete per fruire di questo sgravio.

