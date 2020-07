Bonus vacanze fino a quando si può richiedere il buono vacanza in Italia. Date scadenza del Tax Credit vacanze

Bonus vacanze, rappresenta un incentivo per quegli italiani che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di svago nel nostro paese. L’articolo 176 del dl rilancio e i successivi chiarimenti di agenzia delle entrate e Mibact, ne hanno stabilito gli ambiti di applicazione.

Approfondiamo dunque questi aspetti qui di seguito, a partire dalla scadenza delle date, ovvero fino a quando si può utilizzare.

Fino a quando si può richiedere il bonus vacanza

Sappiamo che il bonus vacanza può essere ottenuto esclusivamente in forma digitale, tramite la app IO scaricabile su smartphone o iPhone.

Tale incentivo si può richiedere dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020, come specificato sul sito dell’agenzia delle entrate. In altri termini può essere utilizzato non solo per le vacanze estive al mare o in montagna, ma anche per quelle fino a fine anno.

All’atto della domanda il membro del nucleo familiare richiedente deve avere l’identità digitale SPID e successivamente fornire l’Isee aggiornato. Tutte le informazioni utili per la domanda le trovate nella seguente tabella pubblicata sul sito dell’agenzia delle entrate.

Bonus vacanze importo e condizioni di utilizzo

Per le famiglie con Isee fino a 40.000 € il bonus ammonta a:

500 euro per nuclei con 3 o più persone.

300 euro per quelli con 2 persone.

150 euro per nuclei di una persona.

Inoltre, il Ministero per i beni culturali sul suo sito invita a fare attenzione ad una serie di regole per utilizzare lo sconto del bonus. Sono quelle che trovate nell’immagine qui di seguito tratta dal sito del Mibact.

Hotel che accettano il bonus vacanza

Ricordiamo che il bonus vacanza rappresenta un tax credit utilizzabile per pagare servizi offerti, in ambito nazionale, da imprese turistico recettive. Fra questi rientrano hotel, bed & breakfast, agriturismi e altre strutture recettive indicate dal Mibact.

Insomma, se avete deciso di andare in vacanza in Italia, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida sulle strutture aderenti al bonus vacanze. In questo modo sarete sicuri di scegliere quella che vi garantisce la corretta fruizione del credito sulle ferie.

Queste le ultime sul bonus vacanze e la scadenza delle date entro cui fare domanda, sulla base di quanto riportato da agenzia delle entrate e Mibact. Non ci resta che augurarvi di godervi la meta che avete scelto per le vacanze di quest’anno.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco agevolazioni aiuti famiglie figli