Quando la Lombardia diventa zona arancione? Ecco le previsioni sul cambio di colore della regione da rossa ad arancione, ma allo studio c’è la riapertura dei parrucchieri e barbieri oltre le scuole.

Dopo due settimane di zona rossa la Lombardia sperava di diventare zona arancione per qualche giorno prima del blocco previsto per le festività pasquali che vedono l’Italia tutta rossa. Purtroppo attualmente non ci sono le condizioni per un cambio di colore in Lombardia. Vediamo le ultime news sui i colori delle regioni.

Lombardia zona arancione da quando?

Il presidente Fontana non ha dato alcuna comunicazione in merito a un possibile passaggio di colore da lunedì 29 marzo. E sarà molto difficile che la regione più popolosa d’Italia diventi arancione prima di Pasqua, i dati covid e l‘indice Rt in alcune province della Lombardia sono migliorati come si evince dal bollettino, tuttavia mostrano ancora numeri alti nei contagi, nei ricoveri e nelle terapie intensive.

Quindi secondo alcune fonti di stampa la Lombardia rischia di restare in zona rossa fino al 12 di aprile. Praticamente la regione restarà chiusa per più di due settimane fino a quando non scendono i numeri dei contagi e dei ricoveri

Nel frattempo però ci sono delle novità che riguardano le regioni rosse.

Nuovo decreto 6 aprile aperura scuole e parrucchieri in zona rossa?

Il 6 aprile scade il DPCM Draghi in vigore, il governo sta studiando già quali misure prendere per contrastare la pandemia e allo stesso tempo cercare di salvare il salvabile. Ci sono stati già incontri tra Draghi Speranza e il Cts, ma non ci sono notizie certe. Le uniche news sono quelle che riguardano la possibile riaperura delle scuole fino alla prima media, e la possibile riapertura dei parrucchieri e barbieri.

Tutto questo se l’andamento dei contagi coronavirus miglliora, diversamente c’è il rischio che le aperture slittino a maggio.

Quindi se vi state chiedendo quando riaprono i parrucchieri a Milano e in tutta la Lombardia, vi rispondiamo che ad oggi non ci sono certezze, ma notizie, le certezze arrivano con il decreeto DRaghi del prossimo 6 aprile. E nel frattempo la Lombardia dovrà aspettare prima di diventare arancione.

