Bonus famiglie regione Campania. Caragiver, adozioni e voucher studenti. Aiuti e agevolazioni regionali 2021 per la famiglia, ecco quali sono.

Bonus 2021 famiglie Campania. La giunta regionale, con tre delibere del 23 marzo 2021, ha stabilito nuovi aiuti per i nuclei familiari campani e per le persone più fragili.

Nello specifico si tratta di un bonus ai caregiver che si occupano dei disabili, di sostegno per affidi e adozioni di casi particolari e di vocuher per il trasporto pubblico destinato a studenti. Analizziamo allora uno ad uno come funzionano questi aiuti. A chi spettano, quali sono gli importi e le risorse regionali stanziate nel piano delle politiche sociali.

Bonus caregiver 2021 Campania

La regione, al fine di riconoscere e sostenere il ruolo dei caregiver familiare (ovvero chi si occupa di accudire i non autosufficienti) ha finanziato un apposito bonus. Per tale iniziativa sono previsti investimenti per 12 milioni di euro.

Le risorse potranno essere utilizzate, oltre che per sostenere economicamente chi assiste le persone più fragili, anche per attivare misure previdenziali che li tutelino. A tal fine viene attivato il Registro regionale dei caregiver familiari, a cura dei territori. Essi forniscono sostegno e informazioni per il corretto svolgimento del lavoro di cura.

La Campania inoltre, prevede di stanziare ulteriori risorse per sostenere le famiglie in queste condizioni, tramite voucher specifici.

Aiuti per affidi e adozioni in Campania

La regione incentiva anche i percorsi sperimentali per gli “affidamenti e le adozioni difficili”. Ciò individuando le famiglie disponibili all’adozione di minori sotto la tutela dell’Autorità Giudiziaria.

Per finanziare l’iniziativa è previsto un investimento di 350.000 euro. Tali risorse consentono l’accompagnamento professionale ed economico, nella fase di abbinamento e inserimento nella famiglie di bambini o ragazzi in situazione difficili. In particolare la priorità spetta ai minori con disabilità, con patologie sanitarie, in età avanzata o quelli con più fratelli.

Voucher trasporto pubblico studenti Campania

Prevista un’agevolazione regionale anche per gli studenti residenti in Campania, in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra gli 11 e i 26 anni

essere regolarmente iscritti a scuola secondaria di primo e secondo grado o università.

Fare parte di nuclei familiari con Isee inferiore a 35.000 euro.

Si tratta di un buono per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali al servizio di trasporto pubblico locale. In altre parole, in questo modo, il trasporto sarà garantito gratuitamente, agli studenti con queste caratteristiche.

Il voucher è valido solo per la tratta che porta lo studente da casa a scuola (o all’università) e viceversa. Per finanziare l’iniziativa la regione ha stanziato 5 milioni di euro.

Queste le misure previste dalla regione Campania per sostenere le persone più fragili. Ogni informazione su questi ed altri bonus famiglia 2021, si può trovare nella sezione del piano socio economico sul sito della regione. Si tratta di misure a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, rappresentate da incentivi e buoni fruibili in vari ambiti della vita quotidiana delle famiglie campane.

