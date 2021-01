Bonus nido Lazio 2021. Come ottenere il buono regionale per il pagamento della retta degli asili nido. Importo, requisiti e domanda.

Bonus nido. La regione Lazio ha pubblicato sul suo sito un bando destinato alle famiglie, che stanzia 6 milioni di euro per l’abbattimento delle rette degli asili nido del territorio.

Si tratta di un buono per l’accoglienza di bambini dai 3 ai 36 mesi che frequentano strutture educative pubbliche o private. In altri termini di un sostegno economico per le spese familiari di chi ha figli piccoli, in questo momento di difficoltà causato dall’emergenza covid-19. Analizziamo quindi tutti gli aspetti di questo buono regionale: ammontare, a chi spetta, come e quando fare domanda per riceverlo.

Contributi regione Lazio per asili nido, importo

Il bando della regione prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 euro. Questo importo spetta a chi usufruisce del nido privato a tempo pieno, mentre per quello parziale ammonta a 202,20 euro (60%).

Viceversa per i gli asili nidi pubblici, l’importo del buono è pari alla retta mensile stabilita da apposita Delibera del Comune di riferimento dell’asilo. Il tutto sempre fino ad un massimo di 337 euro.

In ogni caso l’importo del buono verrà rimodellato anche in base al valore dell’Isee familiare. Tanto più sarà elevato quanto più bassa sarà l’ammontare del buono erogato.

Bonus nido Lazio requisiti

Tali contributi spettano per i bambini che frequentano il nido nel periodo compreso fra il primo gennaio e il 31 luglio 2021. Il buono verrà erogato su base mensile e tramite bonifico bancario, coprendo così parte della retta del nido, che in alcuni casi raggiunge cifre elevate per le famiglie.

In base a quanto stabilisce l’avviso pubblico, per accedere al contributo i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani, di uno stato membro dell’UE o con regolare permesso di soggiorno.

Essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione Lazio.

Ogni famiglia con i requisiti può ottenere buoni per uno o più bambini, presentando domande diverse per ognuno di loro.

Bonus nido regione Lazio domanda

Le richieste potranno essere inviate dalle ore 14:00 di lunedì 8 febbraio 2021 sulla piattaforma online efamily dopo essersi registrati. Mentre la data di scadenza entro cui presentare istanza, è stabilita per le ore 24:00 di lunedì 08 marzo 2021.

In allegato alla domanda bisogna presentare la dichiarazione Isee familiare (e altri documenti di riconoscimento). Sulla base del numero di richieste pervenute entro i termini stabiliti, verrà stilata una graduatoria unica regionale.

La graduatoria seguirà il valore degli Isee, dal più basso al più elevato. Gli interessati troveranno i risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul suo sito o in alternativa su quello della sovvenzione globale efamily. I buoni spetteranno a tutti gli ammessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda il bonus nido regione Lazio 2021. Un sostegno utile in un momento economico difficile per molte famiglie di questo territorio. Per avere ulteriori informazioni al riguardo vi invitiamo a scaricare e consultare il PDF del bando regionale completo.

