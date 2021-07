Bonus libri di testo 21-22 Puglia. Come ottenere la fornitura del materiale didattico per studenti della regione. Requisiti, domanda e modalità di erogazione.

Bonus libri 2021. La regione Puglia ha emanato un avviso pubblico per l’assegnazione di un beneficio rivolto agli studenti membri di famiglie a basso reddito. Si tratta della possibilità di ottenere libri di testo e sussidi didattici gratuitamente o semi gratuitamente per l’anno scolastico 2021-22.

Ecco chi sono i beneficiari della misura, come richiedere il contributo e quali sono tempi e modalità di assegnazione.

Fornitura libri di testo regione Puglia 2021/2022 destinatari

Il beneficio della fornitura di libri e altre tipologie di sussidi didattici per l’anno scolastico 21-22, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico regionale, spetta a studenti che:

frequentano scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie presenti nel territorio della regione

sono residenti in Puglia

fanno parte di un nucleo familiare con un reddito Isee aggiornato e in corso di validità, fino a 10.632,94 €.

Le famiglie in possesso di questi requisiti potranno presentare richiesta per ottenere il contributo sui libri di testo.

Studio in Puglia libri 2021-22, come fare domanda

L’istanza può essere inoltrata esclusivamente per via telematica, entro la scadenza prevista per le ore 14:00 del 20 luglio 2021.

La procedura per completare la richiesta è la seguente:

Recarsi sul sito www.studioinpuglia,regione.puglia.it.

Accedere nella sezione libri di testo a.s. 2021/2022 (tramite crdenziali Spid, CNS o CIE).

Compilare ogni campo richiesto dalla piattaforma. In particolare inserendo documenti, residenza, indirizzo e-mail valido e IBAN bancario, utilizzato solo dai comuni che scelgono il rimborso.

Sottoscrivere le dichiarazioni e completare la trasmissione (subito dopo si riceverà un’e-mail di conferma).

Erogazione contributo libri di testo Puglia 2021-22

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, saranno i singoli comuni a stabilirle, scegliendo fra le seguenti forme previste dall’avviso:

buono libro per l’acquisto di materiale didattico

rimborso delle spese sostenute per comprare i libri

fornitura testi in comodato d’uso gratuito.

L’importo del bonus viene determinato pro quota, sulla base delle richieste pervenute e delle risorse a disposizione della regione (10.172.396,80 euro). Il contributo verrà erogato solo una volta chiuso il bando e ultimate le procedure di verifica sulla correttezza delle istanze. I beneficiari riceveranno comunicazione tramite la mail fornita durante la procedura online.

Per ogni altra informazione su questo incentivo, vi invitiamo a leggere il bando regionale per esteso, qui allegato in formato pdf da scaricare.

AVVISO PUBBLICO BONUS LIBRI 2021-22 REGIONE PUGLIA

Queste le informazioni da conoscere per ricevere il bonus libri scolastici a.s. 2021/22 in Puglia. Per dirla in breve le famiglie degli studenti in possesso dei requisiti, possono fare richiesta direttamente online. L’incentivo poi viene erogato dai comuni di residenza, in base alla modalità scelte caso per caso.

