Bonus affitto Reggio Emilia. Bando comunale contributo per il pagamento dell’affitto 2021. Requisiti, graduatorie e domanda.

Bonus affitto 2021. Il comune di Reggio Emilia ha pubblicato il bando per l’accesso ai contributi per il pagamento dell’affitto destinato a chi si trova in difficoltà economica, causa coronavirus. Si tratta di fondi stanziati dalla regione Emilia e assegnati ai vari comuni, che tramite appositi avvisi determinano i beneficiari ed erogano il contributo.

Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sul bonus affitto 2021 di Reggio Emilia. A partire da chi può richiedere il contributo, passando per come fare domanda, fino ad arrivare ad importo e graduatorie.

VEDI ANCHE: BONUS 2021 FIGLI CASA FAMIGLIE

Bonus affitto Reggio Emilia coronavirus, requisiti

Il contributo affitto 2021 del comune di Reggio Emilia, spetta ai nuclei familiari con i seguenti requisiti economici:

un Isee fino a 17.154 euro, a prescindere dalla riduzione del reddito

un Isee fino a 35.000 euro, per chi ha subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall’emergenza covid.

In questo secondo caso la riduzione deve essere superiore al 20%, nel trimestre marzo, aprile e maggio 2020, rispetto al precedente. Le cause possono riguardare la perdita del posto di lavoro, malattia o altre legate all’emergenza coronavirus.

Inoltre, i richiedenti per presentare domanda devono:

avere cittadinanza italiana, UE o extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo (o di assegnazione godimento), regolarmente registrato all’Agenzia delle entrate. L’abitazione deve inoltre trovarsi nei comuni del Distretto socio-sanitario di Reggio Emilia.

Contributo affitto 2021 Reggio Emilia domanda

La richiesta per accedere al contributo può essere presentata dal 18 febbraio fino alle ore 13:00 del 19 marzo 2021. Tale operazione può essere svolta solo online e richiede il possesso dell’identità digitale Spid.

VEDI ANCHE: COME FARE LO SPID ALLE POSTE

Per fare domanda bisogna compilare un modulo presente sul sito del comune, dopo aver cliccato sul pulsante “INIZIA NUOVA RICHIESTA”. Questi tutti i documenti da tenere a portata di mano per completare la procedura con successo.

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare e accedere ad una sola graduatoria.

Bonus affitto Reggio Emilia graduatoria e importo

I contributi per il pagamento dei canoni di locazioni, verranno assegnati scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In altri termini ci sarà una graduatoria relativa ai redditi fino a 17.154 euro e un’altra per quelli fino a 35.000 euro, che hanno subito perdite sul reddito causa covid.

L’ordine delle graduatorie sarà decrescente in base all’incidenza del canone sul valore ISEE dei richiedenti. Solo dopo la pubblicazione delle graduatorie i richiedenti riceveranno il pagamento con accredito su conto corrente bancario, tramite l’IBAN indicato nella domanda.

Per quanto riguarda l’importo massimo del contributo, è pari a 1.500 euro totali, potendo coprire 3 mensilità di affitto. Trovate ogni altra informazione su questo contributo nel pdf da scaricare del bando di seguito allegato.

BANDO BONUS AFFITTO 2021 COMUNE DI REGGIO EMILIA

E’ tutto per quanto riguarda il bonus affitto 2021 del comune di Reggio Emilia. Parliamo di un sostegno economico fondamentale per le famiglie di questo comune, in difficoltà nel pagare l’affitto a causa delle conseguenze della pandemia.

VEDI ANCHE: