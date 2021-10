Bonus affitto regione Toscana 2021. Lista comuni

Bonus affitto casa Toscana. Da Siena a Livorno, ecco l’elenco dei comuni che erogano il contributo affitto regionale 2021. Requisiti, importi domanda e bandi.

Bonus affitto 2021. La regione Toscana ha fissato i criteri per l’assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione. Si tratta di un aiuto regionale destinato alle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, erogato dagli enti locali tramite apposite graduatorie.

Vediamo quali sono i requisiti per accedere al bonus e la lista dei comuni che hanno predisposto l’avviso pubblico per richiederlo.

Contributi casa 2021 regione Toscana beneficiari

In base ai criteri stabiliti dalla regione, può accedere al bonus affitti, chi possiede i seguenti requisiti:

residenza in uno dei comuni della regione

essere cittadini italiani, di uno stato UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

possesso di un contratto di locazione , regolarmente registrato, per alloggio destinato ad abitazione principale

, regolarmente registrato, per alloggio destinato ad abitazione principale avere un Isee familiare non superiore a determinate soglie.

Con particolare riferimento all’Isee, sono stati previste due diverse fasce (A e B). Alla prima si accede con Isee fino a 13.405,08 euro e un’incidenza del canone annuo fino al 14% di tale valore. Alla seconda con Isee compreso fra 13.405,09 e 28.727,25 euro, con incidenza del canone annuo di almeno il 24%. Questo meccanismo serve per la formazione delle graduatorie, tramite cui i comuni assegnano i contributi fino ad esaurimento risorse.

Bonus affitto 2021 Toscana. Elenco comuni

Coloro che sono in possesso dei requisiti citati, possono richiedere il contributi nei seguenti comuni toscani:

Siena

Livorno

Grosseto

Lucca

San Gimignano

Vinci

Questi alcune delle località toscane che attualmente prevedono l’erogazione del contributo sull’affitto di casa. Ma ce ne sono altre che hanno già pubblicato un bando o lo faranno nei prossimi mesi. Quindi vi consigliamo di controllare nel vostro comune (in municipio o sul sito internet) la presenza di questo avviso, per potervi accedere.

Contributo affitto Siena 2021 importi

Uno delle città toscane che ha predisposto il bando per l’erogazione del bonus affitti è Siena. In questo caso ai beneficiari con i requisiti, che presentano domanda e rientrano nella graduatoria, spettano:

fino a 3.100 euro annui , per chi rientra in Fascia A (importo calcolato sulla parte eccedente il 14% dell’Isee).

, per chi rientra in Fascia A (importo calcolato sulla parte eccedente il 14% dell’Isee). fino a 2.325 euro annui per i nuclei in fascia B (per la parte del canone che eccede il 24% dell’Isee).

Il contributo riguarda il periodo compreso fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021. Il comune provvederà all’erogazione dopo la conclusione dei termini, tramite pubblicazione di una graduatoria.

Comune di Siena bonus affitto domanda

Per ottenere l’agevolazione sul canone d’affitto, bisogna presentare istanza entro l’8 novembre 2021. Operazione da svolgere utilizzando il modulo predisposto dal comune di Siena, disponibile online o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La domanda, con tutti i documenti allegati, può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Posta in Arrivo del Comune, tramite raccomandata o mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Per conoscere tutta la documentazione da allegare alla richiesta e altre informazioni, potete consultare l’avviso pubblico qui allegato, disponibile anche in formato pdf da scaricare.

BANDO CONTRIBUTO AFFITTO 2021 COMUNE DI SIENA

Abbiamo visto come funziona il bonus affitto 2021 nella regione Toscana e quali comuni permettono già di richiederlo. In sostanza, la regione eroga i fondi ai comuni che poi li destinano ai beneficiari, individuati fra i richiedenti in possesso dei requisiti specificati.

