Bonus nido regione Lazio 2021-22. Domanda online

Bonus asilo nido Lazio 2021-2022. 6 milioni di euro per famiglie con figli che frequentano i nidi nella regione. Requisiti, importo e domanda efamily.

Bonus asili nidi. La regione Lazio ha pubblicato l’avviso per l’erogazione di un contributo economico per le famiglie che pagano la retta per il nido. Si tratta di un aiuto che riguarda le spese sostenute nel periodo compreso fra il primo settembre 2021 e il 31 luglio 2022.

Ecco quali sono i requisiti previsti dal bando per accedere all’agevolazione, come presentare richiesta e a quanto ammonta il beneficio.

Bonus nido Lazio 2021-22 a chi spetta

Per accedere all’incentivo, il bando regionale prevede il possesso dei seguenti requisiti per le famiglie:

residenza o domicilio sul territorio del Lazio

cittadinanza italiana, UE o in possesso di regolare permesso di soggiorno

possesso di un Isee familiare valido fino a 60.000 euro

avere figli di età compresa fra 3 e 36 mesi che frequentano gli asili nido.

In riferimento a quest’ultimo punto è necessario che il nido interessato sia accreditato (o ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2021) nel territorio del Lazio. L’elenco dei nidi accreditati si può scaricare, in formato pdf direttamente dal sito web della regione.

Come richiedere il bonus nido 2021-22 Lazio?

Il genitore (o chi ha la responsabilità genitoriale) del figlio iscritto la nido e con i requisiti prima citati, può presentare la richiesta del contributo. Tuttavia deve essere la persona che sostiene il pagamento della retta.

Per farlo bisogna inviare la domanda esclusivamente online, accedendo alla piattaforma efamily, dopo aver completato la registrazione. In particolare si deve entrare nella sezione denominata buoni nido 21-22. E’ possibile inoltrare l’istanza dalle ore 14:00 del 28 ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022.

Questa la scadenza indicata dall’avviso pubblico, dove si sottolinea anche che per richiedere l’aiuto per più di un figlio, bisognerà presentare istanza per ognuno di essi. Inoltre, nella richiesta bisogna indicare:

dati anagrafici del minore

mensilità per le quali si richiede il buono

retta mensile standard prevista dal nido di riferimento.

L’esito delle richieste verrà comunicato agli interessati tramite e-mail.

Buoni asili nido 2021-2022 Lazio importo

Ai beneficiari delle richieste approvare, spetta un buono servizio pari al valore della retta effettivamente pagata, fino ad un massimo di 400 euro al mese. Per finanziare questa misura la regione ha previsto fondi per 6 milioni di euro.

L’erogazione di questi contributo avverrà tramite la piattaforma efamily in 3 diverse tranche. Per rispondere ad ogni vostro ulteriore dubbio sul contributo potete consultare l’avviso pubblico qui disponibile per esteso e in formato pdf da scaricare.

BANDO BONUS ASILO NIDO 2021 2022 REGIONE LAZIO

Come visto il bonus asilo nido 2021-22 Lazio può essere richiesto online dalle famiglie con figli piccoli che frequentano le strutture accreditate. In particolare il genitore che paga la retta può ottenere un importo per la copertura dei costi fino a 400 euro al mese. Un aiuto concreto della regione per coloro che hanno difficoltà nel sostenere queste spese per i servizi d’infanzia.

