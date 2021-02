Regione Toscana Pronto badante. Come ricevere aiuti e contributi covid 2021 in Toscana. Requisiti, importi e info utili.

Toscana, la regione ha messo a disposizione delle famiglie del suo territorio un servizio di sostegno per le persone anziane. L’iniziativa, denominata Pronto badante, prevede aiuti per chi si trova in situazione di fragilità per la prima volta, a causa dell’emergenza covid 2021.

Cerchiamo allora di chiarire come funzionano tali aiuti e contributi, sulla base di quanto riporta l’avviso sociale presente sul sito regionale.

Regione Toscana pronto badante requisiti

La regione Toscana, con decreto n.4299 del 17-03-2020, ha stabilito percorsi di assistenza socio-sanitaria per anziani in situazione di fragilità. Qui è previsto un contributo per chi attiva un rapporto di lavoro con una badante. Per ricevere tale supporto bisogna contattare un operatore al numero verde 800 59 33 88 (dalle 8 alle 19:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 15).

I richiedenti per accedere al servizio, devono possedere i seguenti requisiti previsti dalla regione:

età di almeno 65 anni

residenza nel territorio della Toscana

non avere già in corso un progetto di assistenza personalizzato (PAP) con i servizi territoriali

essere per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio.

Contributo badante regione toscana

In presenza dei requisiti citati, entro 48 ore dalla chiamata al numero verde, gli operatori autorizzati si recheranno presso l’abitazione della persona anziana.

I destinatari dell’aiuto potranno ricevere un contributo di 300 euro una tantum, dopo la fine del periodo di attivazione di un rapporto di lavoro regolare con un assistente familiare, per le prime necessità.

Il lavoro di badante, fino ad un massimo di 30 ore, deve essere svolto da un assistente diverso dal coniuge e parenti/affini entro il primo grado. Sarà l’operatore autorizzato ad assistere l’anziano e la famiglia nello svolgere le procedure necessarie per attivare il rapporto di assistenza. Quindi con le procedure telematiche da effettuare sul sito dell’Inps e per tutte le fasi successive.

Regione toscana aiuti covid alle famiglie informazioni utili

Ogni informazione utile su previdenza ed assistenza, si potrà avere contattando il numero verde 800 59 33 88. In particolare il martedì dalle ore 14:00 alle 18:00, ci sarà un consulente pronto a rispondere ad ogni dubbio.

Come ricorda il sito della regione il progetto è già attivo dal 2020 in tutta la regione, grazie al coinvolgimento del terzo settore e del volontariato. Infine, per approfondire i dettagli di questa iniziativa, ecco l’allegato regionale con la delibera del progetto pronto badante.

DELIBERA REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO BADANTE

E’ tutto per quanto riguarda le informazioni salienti sugli aiuti e contributi covid 2021 della regione Toscana. Un sostegno per combattere il disagio sociale causato dalla pandemia per alcune fasce deboli della popolazione.

