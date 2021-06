Bonus natalità per i figli nati in Sicilia. Requisiti, domanda ed erogazione del bonus figlio 1.000 euro 2021.

Bonus natalità in Sicilia. Arriva il contributo regionale assegnato alle famiglie con nuovi nati o adottati nel 2021. Lo ha stabilito la giunta regionale guidata dal presidente Musumeci, stanziando un totale di 2 milioni di euro per la misura.

Regole per l’accesso e modalità di erogazione dell’aiuto, rivolto alle famiglie con redditi bassi, sono contenute all’interno del bando bonus figlio anno 2021.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONALI 2021

Bonus nascita regione Sicilia 2021 a chi spetta

Come previsto dal bando regionale, possono presentare richiesta di accesso al bonus i genitori di figli nati o adottati nel 2021. Ma è necessario siano membri di famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria, ma anche extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno

residenza sul territorio siciliano al momento del parto o dell’adozione

nascita del figlio in Sicilia

possesso di un Isee familiare non superiore a 3.000 euro.

Dunque oltre alla residenza, bisogna avere una reddito molto basso per ricevere il sussidio, che ammonta a 1.000 euro per i nuovi nati in regione.

Bonus 1000 euro nascita 2021 modulo domanda

Chi possiede i requisiti elencati può presentare richiesta di accesso all’incentivo, utilizzando un modulo da consegnare presso l’ufficio servizi sociali del comune di residenza. Quindi ad esempio chi risiede a Palermo, dovrà presentare l’istanza per ricevere il bonus bebè da 1.000 euro presso il comune del capoluogo siciliano.

Per compiere l’operazione bisogna riempire un modulo con tutti i dati del richiedente. Di seguito il bando per esteso, in formato pdf da scaricare, contente gli allegati e il documento da presentare al comune per richiedere il bonus figlio 1.000 euro.

BONUS NASCITA 2021 REGIONE SICILIA BANDO E MODULO

In aggiunta al modulo di richiesta, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000, bisognerà allegare alla domanda:

l’attestato Isee in corso di validità e rilasciato dagli uffici abilitati

le copie di eventuali permessi di soggiorno o del provvedimento di adozione del figlio.

Bonus figlio 1.000 euro Sicilia graduatoria

L’importo di questo sostegno viene erogato attraverso graduatorie stilate dai Comuni dell’isola e non costituisce reddito ai fini fiscali. I comuni, infatti, dopo la ricezione delle istanze dovranno provvedere a fornire le liste i nomi dei beneficiari.

Come riportato nel bando le graduatorie sono realizzate tenendo conto dei seguenti criteri:

priorità ai redditi familiari più bassi

stima del numero dei componenti del nucleo familiare (a parità di reddito le famiglie più numerose avranno la precedenza)

data di nascita del minore (a parità di altri criteri, vale l’ordine cronologico delle nascite).

Una volta completata la procedura e nota la graduatoria, i destinatari riceveranno i 1.000 euro di bonus previsti per i nuovi nati nel 2021. Insomma, la regione Sicilia ha deciso di dare un contributo concreto alle famiglie in condizioni di disagio economico, per aiutarle a sostenere le tante spese che l’arrivo di un figlio inevitabilmente comportano.

VEDI ANCHE: