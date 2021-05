Chi percepisce il reddito di cittadinanza ha diritto al bonus bebè? Ecco quando i bonus figli sono compatibili con rdc 2021.

Rdc e bonus bebè sono compatibili? Si tratta di due sostegni al reddito familiare, uno riguarda il disagio economico di chi è senza lavoro e l’altro i nuovi nati.

Tuttavia percepirne uno non esclude l’altro, ma tutto dipende dall’Isee. Di seguito i casi di compatibilità fra rdc e bonus nascita, ma anche con il nuovo assegno unico per i figli.

La carta Rdc è compatibile con il bonus nascita 2021?

Il bonus bebè, ovvero l’indennità prevista per i nuclei familiari dove c’è un nuovo nato (o adottato) nel 2021, è compatibile con il reddito di cittadinanza. E’ quanto prevede la normativa vigente sul sussidio per i meno abbienti.

Ciò vale anche per altre agevolazioni previste per le famiglie a livello nazionale. Tuttavia, per percepire entrambi i benefici, il reddito familiare deve risultare inferiore alla soglia prevista dalla legge per accedere al rdc.

In altre parole dalla verifica dell’Isee familiare aggiornato, deve risultare che non siano superati i limiti previsti per ricevere il sussidio.

Il bonus bebè viene scalato dal reddito di cittadinanza?

Il bonus bebè non concorre al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per il sussidio. Quindi gli 80 euro mensili percepiti dalla famiglia con un nuovo nato non concorrono alla formazione del reddito e non vengono scalati dal reddito di cittadinanza.

Il suo importo cambierà se saranno intervenute variazioni nei redditi familiari dipendenti da lavoro o altri fattori.

Ricordiamo però che senza un Isee aggiornato, l’erogazione del bonus bebè e del rdc vengono momentaneamente interrotte. Per questo annualmente bisogna presentare la DSU, che resta valida fino al gennaio dell’anno successivo.

Rdc e assegno unico figli

La legge di bilancio 2021 ha introdotto nuovi bonus per famiglie, sempre al di sotto di determinate soglie Isee. Fra queste la più importante è l‘assegno unico figli fino a 21 anni. Tale misura, che dovrebbe entrare in vigore da luglio 2021, mira ad accorpare gli incentivi previsti per le famiglie, incluso il bonus bebè.

Insomma, rdc e bonus bebè sono compatibili, a patto che l’Isee familiare aggiornato rispetti i limiti reddituali previsti per ottenere i sussidi. Stesso discorso per il reddito di cittadinanza e l’assegno unico per i figli che partirà nei prossimi mesi.

