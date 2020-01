Anche tu ti chiedi quando ricaricano la carta reddito di cittadinanza? Ecco il calendario dei pagamenti del Rdc, a partire da gennaio.

Conoscere la data di accredito dei soldi, spettanti a chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza, è una delle richieste più gettonate. Chi ha percepito il sussidio nei mesi scorsi probabilmente conosce già il suo funzionamento, ma c’è anche chi è in attesa per la prima volta di percepirlo a gennaio o nei mesi seguenti.

Per questo andiamo a vedere le date di pagamento, partendo proprio da quella di gennaio in poi, così da avere un calendario completo. Per poi passare alle ultime news su questo tema.

Reddito di cittadinanza gennaio 2020

L’erogazione del reddito avviene tramite la ricarica dell’apposita carta e dopo l’approvazione della relativa domanda. Di solito l’accredito della somma è prevista nei giorni compresi fra il 24 e il 27 del mese. Per eventuali casi di slittamento o ritardi il termine ultimo è comunque fissato entro fine mese, quindi non oltre il giorno 30 o il 31.

Nel caso di gennaio 2020 è dunque presumibile che il pagamento avvenga nei giorni fra il 24 e il 31. Queste date riguardano tutti coloro che hanno presentato domanda nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre e novembre 2019.

Se avete fatto la domanda a dicembre il pagamento vi arriva a fine febbraio 2020

Per chi ha fatto pervenire la domanda di adesione al sussidio nel mese di dicembre, l’elaborazione e la disposizione del pagamento avvengono in un periodo compreso fra 30 e 45 giorni.

Quindi, molto probabilmente, questi riceveranno il primo accredito entro fine febbraio 2020 e più precisamente fra il 24 e il 27 del mese. Insomma, dovete pazientare ancora per ricevere il reddito se avete presentato la domanda a dicembre 2019, anche se in alcuni casi i tempi possono essere più stretti.

In relazione allo stato delle richieste e all’importo riconosciuto, potete verificarlo direttamente sul sito dell’Inps, utilizzando le vostre credenziali e il pin. In particolare basta recarsi nella sezione del servizio online denominata: consultazione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza.

Calendario ricariche carta reddito di cittadinanza nei prossimi mesi

Per quanto riguarda i prossimi mesi, vi ricordiamo che il reddito di cittadinanza è stato confermato anche nella Legge di bilancio 2020. Per questo continuerà ad essere regolarmente erogato agli aventi diritto.

Al momento non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti del sussidio. Tuttavia fino ad ora i pagamenti, che avvengono mediante una ricarica sulla card appositamente ideata, sono arrivati sempre intorno alla fine del mese.

Nella maggioranza dei casi fra i 24 e il 27, come detto in precedenza, salvo ritardi. In quest’ultimo caso l’account Facebook di Inps per la famiglia ha precisato che l’operazione si conclude entro fine mese.

Da queste informazioni si può ricavare il calendario dei pagamenti, per i primi mesi del 2020. Stiamo parlando di gennaio e febbraio, in cui la ricarica della carta avverrà fra il 24 e il 31 del mese nel primo caso e fra il 24 e il 29 nel secondo.

Ultime notizie reddito di cittadinanza 2020, quali modifiche sono previste?

Infine, un cenno sulle prospettive future di questa misura, che è stata confermata nella manovra finanziaria 2020 dal governo giallorosso.

L’esecutivo sta ragionando sulla possibilità di migliorare il provvedimento, come confermato dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri e dalla sua vice Laura Castelli. Proprio quest’ultima, esponente del Movimento 5 stelle, ha dichiarato: “il reddito di cittadinanza è migliorabile, come tutto. Ne abbiamo parlato con i colleghi del PD e apporteremo delle modifiche”.

Ma quali potrebbero essere questi cambiamenti?

1- La sospensione temporanea del sussidio. Cioè un meccanismo che ne blocchi momentaneamente l’erogazione in presenza dell’inizio di un contratto di lavoro a breve termine, per poi riprendere al termine dell’esperienza lavorativa.

2- Sanzioni più severe, per chi non si presenta alle iniziative di orientamento e ai progetti indicati dai navigator o dagli operatori dei centri per l’impiego. Ad esempio la sospensione del pagamento per un mese, per chi non si presenta una prima volta e la decurtazione di 2 mensilità, per coloro che sono assenti anche una seconda volta. Fino ad arrivare alla sospensione del diritto per chi diserta una terza volta.

Queste dunque le principali novità su cui il nuovo governo sta lavorando, ma non si escludono altre possibilità. Per ora è certo che il sussidio verrà erogato anche per tutto l’anno in corso.

