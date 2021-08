Si può comprare una Tv con il reddito di cittadinanza?

Reddito di cittadinanza si può comprare il televisore? Smart tv e non solo, ecco cosa si può acquistare con il Rdc 2021. Regole e condizioni.

Reddito di cittadinanza. Una delle domande più frequenti che si pongono i percettori del sussidio, riguarda la possibilità o meno di utilizzarlo per acquistare una nuova Tv.

Ricordiamo che esiste una lista di beni e servizi che si possono comprare utilizzando i soldi del rdc e altri invece che ne sono esclusi. Vediamo nel dettaglio cosa è previsto per l’acquisto di un televisore e altri prodotti di tecnologia.

Posso comprare una tv con il Rdc?

In base a quanto previsto dalla legge sul reddito di cittadinanza, i soldi erogati sull’apposita card possono essere utilizzati dai beneficiari per acquistare elettrodomestici di prima necessità.

Fra questi rientrano anche quelli di grandi dimensioni, purché non siano di lusso. Da questo si può ricavare la risposta alla nostra domanda iniziale, ovvero è consentito acquistare una Tv con i soldi del Rdc. Questo nel limite dei fondi a disposizione del beneficiario sulla card. Infatti, non esiste un limite di spesa giornaliera, ma chiaramente non si possono spendere somme non disponibili.

Quindi, tanto per intenderci, non si potrà acquistare un televisione enorme con costi elevati, come se ne vedono oggi nei negozi di elettronica. Ma sicuramente si possono acquistare smart tv di fascia media, che consentono di guardare le trasmissioni mediante le nuove tecnologie. Non solo digitale quindi, ma anche l’utilizzo delle app per le tante piattaforme streaming esistenti.

Quali elettrodomestici si possono comprare con il Rdc

Oltre alle televisioni, con il reddito di cittadinanza si possono acquistare altri prodotti diventati ormai a tutti gli effetti di prima necessità.

Stiamo parlando di smartphone, tablet e pc per quanto riguarda la tecnologia. Ma anche gli elettrodomestici necessari per la casa, dai frigoriferi alle stufe, fino ai mobili non di design e via discorrendo. Anche in questo caso, come per le Tv gli acquisti effettuati non devono essere di lusso per essere pagati tramite Rdc e non si può superare il limite di soldi presenti sulla card.

Insomma, come abbiamo visto è possibile comprare un Tv con il reddito di cittadinanza, ma anche prodotti di tecnologia o elettrodomestici, purché non di lusso. L’unico vincolo per farlo è ovviamente quello di avere denaro disponibile sulla carta Rdc.

