Cosa puoi comprare con il reddito di cittadinanza? Ecco l’elenco aggiornato al 2021, con le spese ammesse e quelle non ammesse.

Reddito di cittadinanza, cosa si può comprare? Sono tanti coloro che si chiedono quali saranno le spese effettuabili nel 2021 con i soldi del reddito di cittadinanza. Infatti, ci sono state delle nuove introduzioni, rispetto alla prima lista del 2019, anche a seguito delle richieste di varie associazioni di categoria prima escluse. Questo sia per portare benefici alle imprese e ai consumi, sia per venire incontro alle esigenze di chi percepisce il reddito.

Vediamo dunque di rispondere al quesito mediante la lista completa dei bene e dei servizi pagabili tramite il sussidio del governo e quella delle spese vietate.

Lista spese consentite con il reddito di cittadinanza 2021

Cosa puoi comprare con il reddito di cittadinanza? Questa la lista di tutto ciò che è possibile pagare, nel corso dell’anno, con i soldi del reddito di cittadinanza:

beni di consumo strettamente necessari, quali ad esempio alimenti, vestiti e abbigliamento (non di lusso).

Le bollette, la rata del mutuo o l’affitto della casa.

La benzina o altre tipologie di carburante.

I libri.

I giocattoli per bambini.

I mobili (non quelli di design).

Gli smartphone, i tablet e altri device (purché non di lusso).

Gli elettrodomestici anche di grandi dimensioni.

Le visite mediche.

I farmaci e parafarmaci.

Il vino e la birra.

Gli occhiali da vista o altri oggetti necessari per i singoli casi specifici.

I soggiorni vacanze.

Il materiale per la scuola.

I biglietti per il cinema.

Gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

I corsi di formazione presso enti privati o quelli con finalità sportive.

I prodotti per l’igiene personale.

I pagamenti dei conti in bar e ristoranti.

Lista spese vietate con il reddito di cittadinanza 2021

Passiamo ora all’elenco delle spese che non sono ammissibili utilizzando questo sussidio:

i gioielli, le collane, i bracciali o altri accessori lussuosi.

I giochi d’azzardo che prevedono vincite in denaro.

Gli abbonamenti a pay TV e servizi streaming, come Netflix o Spotify.

I prodotti e i servizi finanziari.

I servizi assicurativi.

Gli acquisti in club privati.

I superalcolici.

Gli acquisti o l’invio di somme di denaro all’estero.

Le spese in gallerie d’arte o l’acquisto di beni di antiquariato.

Gli acquisti, i noleggi o il leasing di navi, imbarcazioni o servizi portuali.

Le armi da fuoco.

Il materiale pornografico.

Gli acquisti su siti e-commerce (come ad esempio Amazon o altri).

Altre informazioni utili sulle spese con la carta del reddito di cittadinanza

Ricordiamo che il reddito viene erogato su una carta intestata al beneficiario. Egli può dunque effettuare i pagamenti, nei locali che possiedono il POS, utilizzando tale card. In alternativa è consentito il prelievo di somme di denaro contante, dalla carta di questo sussidio, per le somme compresa fra 100 e 210 euro, in base alla numerosità del nucleo familiare. Inoltre sarà possibile effettuare bonifici mensili per pagare l’affitto o la rata del mutuo.

Il soldi ricevuti per il reddito devono essere spesi entro il mese seguente a quello dell’erogazione, ricordando sempre che il pagamento avviene alla fine del mese. In altri termini al diretto interessato conviene spendere questi soldi, all’interno dell’elenco delle spese consentite, piuttosto che perderli.

Infine, ricordiamo che si può verificare il saldo della carta mediante uno sportello ATM oppure online sul sito del reddito di cittadinanza.

