Rdc pagamenti novembre, rinnovo reddito di cittadinanza. Ecco quando e come controllare il saldo.

Rdc, tramite la sua pagina Facebook Inps per la famiglia, l’istituto ha comunicato le date della conclusione dell’elaborazione delle domande di rinnovo del reddito di cittadinanza. Al tempo stesso ha specificato come controllare il saldo sulla carta.

Scopriamo qui di seguito queste informazioni preziose per i percettori del sussidio.

Ricarica reddito cittadinanza, pagamenti novembre rinnovo Rdc

Chi ha esaurito i primi 18 mesi di erogazione del rdc a settembre 2020 e ha presentato domanda di rinnovo ad ottobre, da oggi può conoscere l’esito di tale richiesta. E’ quanto comunicato dall’Inps tramite i suoi canali social, in cui annuncia gli invii degli esiti a Poste.

In questo messaggio l’istituto aggiunge che “a partire dal 13 novembre le disposizioni, relative ai rinnovi, verranno erogate sulle carta Rdc in corso di validità”. Quindi gli accrediti, in favore di coloro che hanno ottenuto il rinnovo, dovrebbero arrivare in questa data o lunedì 16 novembre, vista la presenza del week end.

Per chi invece già beneficiava del rdc, ma non è ancora arrivato a 18 mesi, la data di accredito è quella di venerdì 27 novembre.

Come controllare il saldo reddito di cittadinanza

Per controllare il saldo e la ricarica sulla carta rdc, sia in caso di rinnovo che non, si può scegliere una delle seguenti modalità:

accedendo al sito web dedicato al sussidio, ossia www.redditodicittadinanza.gov.it.

Recandosi ad uno sportello Atm di poste, inserendo la card e accedendo alla voce del menù di verifica somma residua.

Chiamando l’apposito numero verde 800 666 888, seguendo la procedura e indicando le 16 cifre scritte sulla carta.

Ricordiamo, infine, che chi ha ottenuto il rinnovo del rdc riceverà la ricarica sulla carta già utilizzata in passato. Quindi non deve smarrirla. E’ tutto sulle ultime notizie del pagamento reddito di cittadinanza novembre e come controllare il saldo rdc.

