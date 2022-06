Reddito di cittadinanza giugno 2022. Pagamento e modello rdc-com au pdf

Quando pagano il reddito di cittadinanza a giugno 2022? Data pagamenti per assegno unico e come inviare il modello Rdc com au Inps.

Reddito di cittadinanza, a giugno 2022 i pagamenti arrivano verso la fine del mese per chi già lo percepisce, mentre per i nuovi beneficiari viene pagato in data diversa. Attenzione però perché ci sono novità importanti per l’assegno unico su Rdc, che spetta ai percettori, ma necessita dell’invio di un apposito modello per le integrazioni.

Ma andiamo con ordine, ecco quando pagano il reddito di cittadinanza questo mese e dove trovare il modello Rdc com-au, secondo le indicazioni del nuovo portale Inps.

Rdc giugno 2022 quando lo caricano

Il pagamento del reddito di cittadinanza nel mese di giugno arriverà fra il 24 e il 27 del mese per i beneficiari del sussidio. Infatti, anche se non esiste un calendario dei pagamenti uguale per tutti, l’accredito da parte dell’Inps viene erogato sempre durante questi giorni, mentre in caso di ritardo entro la fine del mese, ovvero giovedì 30.

Per chi invece riceve questo sostegno al reddito per la prima volta oppure lo ha rinnovato dopo la scadenza dei 18 mesi, il pagamento su carta Rdc arriva in data diversa. Come successo anche a maggio, intorno al giorno 15, quindi in questo caso la data del pagamento è quella del 15 giugno 2022.

Quante volte si può rinnovare il reddito di cittadinanza

Modello rdc com au per assegno unico

I percettori del sussidio in favore dei disoccupati con redditi bassi, ricevono anche la maggiorazione dell’assegno unico per i figli. Si tratta di una somma ulteriore accreditata sulla card dei precettori, in possesso dei requisiti, in modo automatico.

In altre parole dal mese di aprile i percettori Rdc ricevono anche l’assegno universare. Tuttavia per ricevere ulteriori integrazioni dall’Inps, bisogna presentare un nuovo modello, denominato Rdc-Com Au. Praticamente mediante questo documento si comunicano all’Inps le variazioni intervenute nel nucleo familiare, al fine di ricevere ulteriori maggiorazioni, se spettanti. Vediamo allora dove si trova questo e come si invia qui di seguito.

Modello Rdc-com au da scaricare

Il modulo Rdc com esteso si trova sul sito internet dell’Inps. Quindi per scaricarlo in formato pdf dovete entrare nel portale www.inps.it, con le vostre credenziali e recarvi nella sezione “reddito di cittadinanza”. Se la procedura online vi sembra difficile, potete rivolgervi ad un caf per svolgere la stessa operazione.

E’ necessario inviare questo modello entro il 28 febbraio 2023, per ricevere il riconoscimento degli importi di riferimento a partire da marzo 2022. Il consiglio è quello di inviarlo già da ora, se avete novità da comunicare, per ricevere il prima possibile eventuali maggiorazioni per i figli che vi spettano.

In sintesi, il pagamento di giugno 2022 sulla carta Rdc arriva dal 24 al 30 di questo mese per chi già lo percepiva. Per i nuovi beneficiari l’accredito è previsto intorno alla metà del mese. Inoltre, per ottenere eventuali integrazioni bisogna inviare il modello rdc com au, che si trova nel portale online Inps.

