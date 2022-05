Rdc maggio 2022: quando viene pagato questo mese

Quando caricano il reddito di cittadinanza a maggio 2022. Date accredito e quando pagano l’assegno unico su carta Rdc. Circolare Inps.

Rdc maggio 2022 quando arriva? I disoccupati con redditi bassi, che hanno hanno richiesto e ottenuto il sussidio statale, anche questo mese riceveranno l’accredito del reddito di cittadinanza. Ma le date dei pagamenti sono diverse a seconda che si tratti di rinnovo o della prima volte che lo percepite, oppure se ne avete già beneficiato nei mesi scorsi.

Ecco allora quando pagano il reddito di cittadinanza questo mese e quali sono le ultime news.

Quando pagano il reddito di cittadinanza a maggio 2022

Nel mese di maggio l’accredito del sussidio dovrebbe avvenire come di consueto negli ultimi giorni del mese. Infatti, anche se non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti, l’Inps effettua le ricariche su carta Rdc dei beneficiari di solito fra il 24 e il 27 del mese.

In caso di ritardi, solitamente l’accredito arriva comunque entro l’ultimo giorno del mese, come fa sapere l’istituto tramite i suoi canali social ufficiali. In altre parole, a maggio 2022 il pagamento Rdc arriverà fra martedì 24 e martedì 31. Queste date valgono solo se avete usufruito del sussidio già nei mesi scorsi. In caso contrario, gli accrediti arrivano in data diversa, secondo quanto previsto dal calendario pagamenti rdc 2022.

Chi ha fatto il rinnovo Rdc quando viene pagato?

Per chi ha appena rinnovato il sussidio, la data della ricarica di maggio 2022 cambia. Infatti, in base a quanto accaduto nei mesi scorsi il pagamento arriva intorno alle metà del mese. Quindi in questo caso dovrebbe arrivare intorno al 16 maggio (il 15 capita di domenica).

Nella stessa data arriveranno anche le ricariche su carta Rdc per chi ha richiesto l’aiuto per la prima volta, se l’Inps ha già dato il via libera. Tuttavia non è escluso che possa arrivare in data diversa, a seconda di quando verranno disposti i pagamenti dall’Inps. In ogni caso potete verificare lo stato delle richieste e le disposizioni di pagamento in vostro favore, all’interno del sito www.inps.it, accedendo all’area personale tramite Spid, Cie o Cns.

Pagamenti assegno unico su Rdc maggio 2022

Dal mese di aprile, l’assegno universale per i figli viene pagato d’ufficio ai percettori del rdc, come previsto dal decreto legislativo n. 230/2021. Questo significa che l’Inps corrisponde ai beneficiari del sussidio una quota ulteriore che riguarda il bonus per figli, senza bisogno di fare domanda.

L’accredito dell’assegno unico su Rdc di maggio 2022 dovrebbe avvenire insieme a quello del sussidio. Qualora l’Inps stesse ancora verificando la sussistenza dei requisiti per ottenere le maggiorazioni, le liquidazioni arriveranno dal mese successivo. E’ quanto specifica l’Inps nella Circolare n° 53 del 28-04-2022 di seguito allegata.

ASSEGNO UNICO SU RDC CIRCOLARE INPS

Ricapitolando, l’Inps paga il reddito di cittadinanza di maggio 2022 fra il 24 e il 31 del mese, per chi già lo percepiva. Mentre chi lo ha rinnovato o chiesto per la prima volta riceve la ricarica su carta Rdc a metà di questo mese. Per gli aventi diritto viene erogato anche l’assegno unico in aggiunta al sussidio.

