Reddito di cittadinanza. Entro il 15 gennaio 2021 per evitare che l’INPS sospenda il pagamento è necessario rinnovare il proprio ISEE.

Rinnovo ISEE 2021. Tra i requisiti fondamentali per beneficiare del reddito di cittadinanza c’è quello di avere un ISEE aggiornato. È dunque fondamentale fare attenzione alla scadenza dell’ISEE, per evitare che l’INPS sospenda il pagamento.

A fine dicembre sono già state effettuate le ricariche di questo mese, ma per ricevere la ricarica di gennaio sarà necessario rinnovare la propria DSU (necessaria per ottenere l’ISEE) entro il 15 gennaio.

Reddito di cittadinanza: che cos’è la DSU

Vediamo meglio che cos’è la DSU, necessaria per ottenere l’ISEE. La Dichiarazione sostitutiva unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. I dati contenuti nella DSU vengono in parte comunicati tramite autodichiarazione (dati anagrafici, beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) ed in parte acquisiti dall’ Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS.

Per le parti autodichiarate, chi compila la DSU (il dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La DSU vale dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.

Reddito di cittadinanza: come rinnovare l’ISEE

Per ottenere il rinnovo dell’ISEE, necessario per evitare che l’INPS sospenda il pagamento del reddito di cittadinanza, è necessario presentare all’INPS una nuova DSU entro il 15 gennaio 2021. La DSU si può presentare in qualsiasi momento dell’anno e le modalità per farlo sono essenzialmente due:

1. Recandosi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). In questo caso un addetto vi aiuterà nella compilazione della DSU che verrà poi presentata all’INPS direttamente dal CAF.

2. Direttamente all’Inps in via telematica. Mediante le postazioni informatiche presenti presso le sedi INPS, oppure collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line – Servizi per il cittadino”.

Quando arriveranno i pagamenti di gennaio? Dipende da quando è stata presentata la domanda. Per tutti coloro che devono ricevere il primo pagamento o hanno rinnovato la domanda dopo la scadenza dei 18 mesi, il pagamento dovrebbe arrivare dal 15 di gennaio. Per chi invece sta aspettando il pagamento successivo al primo, la ricarica dovrebbe arrivare dal 27 gennaio.

Infine, per quanto riguarda le nuove domande di reddito di cittadinanza effettuate entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di pagamento dovrebbero essere inviate da INPS alle Poste a partire dal 15 febbraio 2021.

