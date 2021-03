Bonus nido regione Friuli Venezia Giulia. Come funziona il contributo asilo nido per l’abbattimento rette 2021/2022. Requisiti, domanda e importi.

Bonus nido Fvg 2021. La regione Friuli sostiene le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza per i servizi educativi dell’infanzia. Questo tramite un beneficio economico che riduce peri richiedenti l’ammontare della retta da pagare. Infatti la differenza viene erogata, ai gestori dei servizi, dagli enti dei comuni.

Dal momento che queste spese sono rilevanti per le famiglie, analizziamo di seguito come funziona l’incentivo. Chi sono i beneficiari, ammontare del bonus e come richiederlo, in base a quanto stabilito dal bando regionale.

VEDI ANCHE: BONUS ASILO NIDO 2021

Bonus asilo nido Fvg 2021 a chi spetta

Il contributo per l’abbattimento rette nido Fvg 2021/2022 può essere richiesto dalle famiglie con i seguenti requisiti:

un Isee familiare pari o inferiore a 50.000 euro.

Iscrizione del bambino a uno dei servizi educativi per l’infanzia già esistente.

Residenza o attività attività lavorativa in regione da almeno 12 mesi continuativi di uno dei genitori.

Il beneficio spetta anche alle madri di figli minori, residenti in regione o che vi lavorano da almeno 1 anno. In particolare a quelle inserite in un percorso di sostegno all’uscita da situazioni di violenza, anche senza presentare l’Isee.

Abbattimento retta nido Fvg 2021 come fare domanda

L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente online dal 31 marzo al 31 maggio 2021. Il genitore in possesso dei requisiti, potrà farlo sulla piattaforma delle istanze regionali, utilizzando la seguente procedura:

Effettuare l’accesso tramite Spid o CIE. Compilare la domanda per l’abbattimento rette anno educativo 2021/2022 in ogni campo necessario. Inoltrare la richiesta e attendere la convalida di presa in carico dall’ente Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

In presenza di più bambini che frequentano il nido nello stesso nucleo, la richiesta deve essere presentata per ogni figlio. Ricordiamo che le istanze si riferiscono all’anno all’anno che inizia il primo settembre 2021 e finisce il 31 agosto 2022.

VEDI ANCHE: COME FARE LO SPID ALLE POSTE

Bonus nido 2021 Friuli importi

L’ammontare del beneficio varia a seconda del numero di figli frequentanti il nido in famiglia e in base al tipo di frequenza.

Nello specifico:

Nelle famiglie con un unico figlio arriva fino a 250 euro per la frequenza a tempo pieno e a 125 euro per quella parziale.

per la frequenza a tempo pieno e a per quella parziale. Nei nuclei con 2 o più figli minori fino a 450 euro, per chi frequenta a tempo pieno, e fino a 225 € per chi lo fa parzialmente.

L’ammontare di questo incentivo si riduce del 50% se il genitore richiedente è residente (o lavora) nel territorio regionale da meno di 5 anni di fila.

Bonus asilo nido Fvg altre informazioni

Per ricevere assistenza relativa alle procedure, si può chiamare il numero 800 098 788 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00). In alternativa si può inviare inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected]

Mentre potete approfondire ogni altro aspetto del bonus asilo nido Fvg nel documento qui allegato.

BONUS ASILO NIDO 2021 REGIONE FRIULI

E’ tutto per quanto riguarda il bonus nido 2021 in Friuli. Si tratta di un contributo utile per abbassare le spese relativi ai servizi per l’infanzia, che i genitori in possesso dei requisiti possono richiedere online.

VEDI ANCHE: