Bonus asilo nido 2021 Sardegna. Come ricevere il contributo regionale per abbattere la retta del nido. Destinatari, importi e domanda.

Bonus nido 2021. La regione Sardegna prevede l’erogazione di un contributo per l’abbattimento della retta, in favore di famiglie con bambini che frequentano nidi e micronidi, pubblici o privati convenzionati.

Grazie a questo aiuto, integrabile con il bonus nido inps, la regione mira a rendere gratuiti le frequentazioni delle strutture regionali dedicate ai più piccoli. Ecco chi sono i beneficiari, quali sono gli importi e come richiedere il bonus in base al bando regionale.

VEDI ANCHE: BONUS ASILO NIDO INPS DOMANDA

Bonus nidi gratis regione Sardegna beneficiari e importo

Con deliberazione n.14/18 del 16.04.2021 la giunta regionale ha approvato il bonus asilo nido. Si tratta di un contributo che spetta alle famiglie per ogni figlio a carico fra 0 e 36 mesi, fino ad un massimo di 200 euro mensili.

La durata totale dell’incentivo può arrivare a 11 mesi, quindi l’importo complessivo fino a 2.200 euro. L’ammontare dell’incentivo viene erogato per due differenti fasce di Isee, fino ad un massimo di 40.000 euro.

Saranno quindi le famiglie con redditi meno elevati a poter usufruire delle seguenti somme:

200 euro per mensili per redditi fino a 30.000 €

166,67 € per quelli compresi fra 30.000,01 e 40.000 €.

Bonus nidi gratis Sardegna come fare domanda

La regione ha stanziato le risorse, destinate ai singoli comuni che gestiranno gli interventi. Questo significa che per accedere al contributo, bisognerà farne richiesta al proprio comune di residenza, seguendo le indicazioni fornite dal bando locale.

Quindi, ad esempio chi vuole usufruire del bonus nidi gratis a Cagliari, dovrà fare richiesta al comune del capoluogo sardo. Stesso discorso per Sassari e tutte le altre città dell’isola.

La richiesta potrà essere presentata da uno dei genitori, preferibilmente per via telematica, entro i termini stabiliti. Quindi per avere questi dettagli vi consigliamo di rivolgervi al vostro comune e leggere l’apposito bando. Al suo interno figureranno anche tempi e modalità di erogazione del contributo.

E’ tutto per quanto riguarda il bonus nidi gratis 2021 della regione Sardegna. Un aiuto concreto alle famiglie, per coprire mensilmente le spese di frequenza negli asili dei figli piccoli.

VEDI ANCHE: