Regione Liguria bonus centri estivi 2021. Come funzionano i voucher campi estivi in Liguria: beneficiari, domanda, graduatorie ed erogazione.

Bonus Filse centri estivi 2021. La giunta regionale della Liguria ha stanziato 4,5 milioni di euro per finanziare un voucher per i figli che frequentano i campi estivi. L’accesso a questa agevolazione è riservata alle famiglie in possesso di determinate caratteristiche e prevede la presentazione di una domanda online.

Ecco come fare per ricevere il beneficio, secondo le indicazioni fornite dal bando regionale.

Voucher centri estivi Liguria destinatari

Il bonus campi estivi 2021 spetta alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

con residenza o domicilio in Liguria alla data di presentazione della richiesta

che presentano un Isee fino a 50.000 euro

con figli fino a 17 anni che frequentano i programmi educativi durante l’estate 2021.

Importo bonus campi estivi Liguria 2021

L’importo del voucher può variare in base all’età del figlio, in particolare arriva fino a:

100 euro settimanali per i partecipanti da 0 a 5 anni

per i partecipanti da 0 a 5 anni 120 euro settimanali per quelli di età compresa fra 6 e 17 anni.

Questi gli importi fino a cui può arrivare il rimborso, relativo alla cifra in fattura (a lordo dell’iva) pagata dalla famiglia per usufruire dei servizi.

Il voucher è settimanale e può essere richiesto fino ad un massimo di 16 settimane. I nuclei familiari con più di un figlio minorenne che frequenta i campi estivi, possono richiedere il voucher più volte.

Filse voucher centri estivi 2021 domanda

Le famiglie interessate a ricevere il voucher, devono presentare richiesta alla struttura regionale che eroga il servizio, ovvero Filse. La domanda si compila online, accedendo alla sezione Bandi on line del sito www.filse.it.

Una volta fatta questa operazione bisogna inserire tutti i dati richiesti e caricare i documenti relativi alla struttura che eroga il servizio, in formato elettronico. Nello specifico:

la fattura intestata alla famiglia

l’autocertificazione della struttura che dichiara pagato il contributo e gli altri dati necessari

registro delle presenza dei figli.

Sarà possibile recapitare le istanze dal 16 giugno al 16 luglio 2021. Dunque la scadenza è fissata per la metà del mese di luglio, ma saranno finanziate le richieste fino ad esaurimento fondi.

Graduatorie Filse centri estivi 2021

Come riporta il bando, una volta terminata la fase di presentazione delle domande, Filse redigerà 4 diverse graduatorie (2 per ogni fascia d’età).

Le prime 2 riguarderanno le richieste arrivate fra il 16 e il 30 giugno 2021. Le altre per quelle pervenute fra il primo e il 16 luglio. L’ordine, necessario visto che le risorse sono limitate, si forma sulla base di un punteggio calcolato come segue.

In caso di parità di punteggio, la priorità spetta alla famiglia con Isee più basso.

Bonus centri estivi Liguria quando arriva

Ai beneficiari Filse erogherà la somma tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato al momento della domanda. L’erogazione dell’importo avverrà entro il mese successivo a quello della richiesta di erogazione.

Per ogni altra informazione al riguardo, vi invitiamo a consultare il bando dell’iniziativa, qui allegato in formato pdf da scaricare.

BANDO VOUCHER CENTRI ESTIVI 2021 LIGURIA

E’ tutto per quanto riguarda il bonus centro estivo 2021 in Liguria. In breve le famiglie residenti in possesso dei requisiti, possono fare domanda online e ottenere un voucher fino a 120 euro settimanali, per coprire le spese di frequentazione delle strutture.

