Bonus centri estivi 2021 lavoratori dipendenti pubblici. Come richiederlo, requisiti, importi e scadenze previste dal bando Inps.

Bonus campi estivi 2021. L’Inps ha pubblicato un bando per assegnare contributi, sotto forma di rimborso spese sostenute per la partecipazione dei figli ai centri estivi diurni italiani.

Ecco quali sono le informazioni fornite dall’Inps in relazione a requisiti d’accesso, importi e tempi di erogazione. Fino ad arrivare alle modalità di presentazione della domanda per ottenere il bonus centri estivi.

Inps bonus centri estivi 2021 a chi spetta

Il sussidio per i centri estivi, spetta ai figli frequentanti di età compresa fra 3 e 14 anni. Questo se si tratta di figli o orfani di:

lavoratori dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione , purché iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

, purché iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Visto che i beneficiari sono minori, il richiedente deve essere il genitore o il tutore del figlio.

Bonus campi estivi 2021 importo e quando arrivano i soldi

Questo bonus viene erogato per coprire parzialmente le spese sostenute dalle famiglie beneficiarie, per la partecipazione dei figli ai centri estivi. In particolare nel periodo compreso fra giugno e l”11 settembre 2021.

Il contributo viene quindi calcolato in relazione alla spesa sostenuta e sulla base dell’Isee familiare del nucleo richiedente. Nel dettaglio le percentuali sono stabilite dall’Inps come stabilito dalla tabella che segue.

In ogni caso l’importo importo massimo del bonus ammonta a 100 euro settimanali. Mentre il numero di benefici erogati dall’istituto è pari a 3.000 unità.

All’interno del bando l’istituto fa sapere che provvederà al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2021.

Bonus centri estivi 2021 domanda online

La richiesta per ricevere l’aiuto deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro le ore 12:00 del 18 giugno 2021.

Per completare l’operazione bisogna seguire questi passaggi:

Accedere al sito dell’Inps, utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Ricercare nel menù domande welfare la voce “scelta prestazione” e successivamente scegliere “centri estivi 2021”. Seguire le indicazioni fornite per presentare l’istanza, allegando tutti i documenti richiesti, incluso l’Isee aggiornato.

Se avete bisogno di un aiuto per completare questa procedura, vi consigliamo di rivolgervi ad un Caf. Una volta completata questa procedura l’Inps provvederà ad esaminare la richiesta e dare il responso positivo o negativo.

Bonus campi estivi 2021 bando inps

Di seguito il bando in formato pdf da scaricare, che contiene ogni altra informazione utile per accedere al bonus campi estivi 2021 inps.

BANDO INPS CENTRI ESTIVI 2021

E’ tutto per quanto riguarda il bonus centri estivi 2021 dell’Inps. In sostanza chi possiede i requisiti necessari, può presentare domanda online e ottenere il rimborso spese, fino a 100 € la settimana, rispetto a quanto speso per la frequenza dei figli nei campi estivi.

