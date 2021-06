Bonus nidi gratis Lombardia 2021. La regione stanzia 10 milioni di euro per azzerare la retta del nido alle famiglie. Beneficiari e domanda.

Bonus asilo nido 2021, è il contributo previsto dalla giunta della Lombardia, su proposta dell’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. La regione ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare l’iniziativa. Lo scopo è quello di abbattere le rette a carico delle famiglie con figli che frequentano nidi e micronidi, pubblici o privati ammessi.

Ecco chi sono i destinatari del contributo, a quanto può ammontare e come ottenerlo.

Bonus nido regione Lombardia 2021 a chi spetta

Possono richiedere il bonus nidi gratis Lombardia i genitori, in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

con un figlio (da 0 a 3 anni) che frequenta i nidi pubblici o privati fra i comuni della regione ammessi alla misura

che risiedono in Lombardia

con un Isee ordinario corrente minore o uguale a 20.000 euro

ordinario corrente che pagano una retta mensile di importo maggiore rispetto a quello rimborsabile dall’Inps (vale a dire a 272,72 euro).

In alcuni comuni l’Isee potrebbe essere di importo minore, in base a quanto riporta il sito della regione. Aldilà dei singoli casi si tratta comunque di un sostegno concreto per le famiglie in condizione di maggiore vulnerabilità economica. Con questo aiuto, cumulabile a quello previsto dall’Inps, di fatto si azzera la somma da pagare per la frequentazione dei servizi d’infanzia.

Come avere il nido gratis in Lombardia?

Per accedere a questo contributo per famiglie, la domanda deve essere presentata esclusivamente online, sul sito della regione. Per farlo bisognerà accedere utilizzando le proprie credenziali Spid o il PIN della tessera sanitaria.

Le scadenze per la nuova procedura saranno comunicate a tempo debito sui canali informativi regionali. Ricordiamo che si può presentare una richiesta per ogni figlio frequentante il nido, inserendo tutti i dati richiesti dalla procedura.

Bonus nido 2021 Lombardia per sostenere figli e famiglie

L’assessore Alessandra Locatelli, commentando il rifinanziamento dell’iniziativa ha dichiarato che: “mira a garantire l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Al tempo stesso permette alle mamme di conciliare la loro vita familiare con quella lavorativa. Con il contributo nidi gratis infatti si vuole sostenere anche l’occupazione femminile, per evitare che le donne lascino il lavoro dopo la nascita di un figlio“.

Questo tutto quello che c’è da sapere sul bonus nido 2021 Lombardia. La giunta regionale presieduta dal governatore Attilio Fontana ha finanziato la misura, prevedendo aiuti mirati alle famiglie più bisognose. Ma si tratta solo di una delle misure per i figli, che si susseguono periodicamente. Trovate tutte le ultime news al riguardo su Donne sul web economia.

