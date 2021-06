Bonus asilo nido Emilia Romagna. 25,5 milioni di euro ai comuni per l’iniziativa Al nido con la regione 2021/2022. Requisiti e domanda abbattimento retta.

Bonus nido 2021. La regione Emilia Romagna ha stanziato nuove risorse per ridurre o abbattere il sostenimento della retta del nido per LE famiglie. Quindi la misura è destinata ai nuclei familiari con figli da 0 a 3 anni che frequentano gli asili nido, i micronidi e sezioni primavera per bambini dai 24 a 36 mesi di età.

Ecco come funziona la misura “al nido con la Regione 2021-22“, quante risorse sono destinate ai vari comuni e come ricevere l’aiuto.

Bonus asilo nido regione Emilia Romagna 2021

La giunta regionale del governatore Stefano Bonaccini, ha finanziato per la terza volta consecutiva il bonus nidi con 25,5 milioni di euro. Queste risorse sono ripartite con due provvedimenti distinti.

Il primo (che vale 18,25 milioni di euro) mira a contenere e abbattere i costi delle rette d’iscrizione ai nidi, destinati a Comuni e Unioni servizi di prima infanzia. In questo caso il sostegno verrà erogato dai comuni alle famiglie beneficiarie.

Il secondo, da 7,25 milioni, sempre destinato a comuni e Unioni, ma per consolidare le strutture educative pubbliche e private convenzionate che offrono questi servizi. Al suo interno è previsto anche il sostegno ai coordinamenti pedagogici territoriali e la formazione degli operatori. Quindi in questo caso non si tratta di risorse direttamente erogate alle famiglie, ma destinate la miglioramento delle strutture.

Al nido con la regione 2021 risorse ai comuni

Riceveranno le risorse previste, i comuni che entro il 3 settembre 2021 faranno richiesta di finanziamento alla regione. Secondo quanto riportato sul sito dell’Emilia Romagna, ai comuni vengono erogate le seguenti risorse, in base alle provincia di riferimento:

Bologna 2.028.418 euro

2.028.418 euro Modena 1.157.865 euro

Reggio Emilia 986.809 euro

Parma 721.977 euro

Ravenna 650.075 euro

Forlì-Cesena 540.660 euro

Ferrara 517.333 euro

Rimini 347.921euro

Piacenza 298.938 euro.

Bonus nido 2021 Emilia Romagna beneficiari e domanda

In sintesi, i beneficiari di questi fondi, sono le famiglie:

residenti in uno dei comuni della regione

con figli di età compresa fra 0 e 3 anni, frequentanti i nidi

con un Isee fino a 26.000 euro.

Secondo le linee guida indicate dalla regione, saranno i comuni a determinare come articolare l’abbattimento o l’azzeramento delle rette, sulla base delle risorse ricevute. In altre parole per avere tutte le informazioni su come richiedere e ottenere questo aiuto, bisognerà attendere il proprio bando comunale, contenente tutte le specifiche del caso. Quindi, se ad esempio siete residenti nella città di Bologna, dovrete seguire le istruzioni fornite dal comune per fare domanda.

Queste le principali informazioni sul bonus asilo nido 2021 in Emilia Romagna. La regione ha finanziato ancora l’iniziativa che sostiene le famiglie nel pagamento della retta, con ingenti risorse destinate ai comuni. Saranno proprio questi ultimi ad occuparsi dell’erogazione ai destinatari in possesso dei requisiti, secondo tempi e modi stabiliti caso per caso.

