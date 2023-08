Quando ricominciano le scuole in Toscana. Data inizio e calendario scolastico 2023/2024 a Firenze: ponti, vacanze e ultimo giorno.

L’inizio scuola Toscana 2023/24 è vicino, per gli studenti sono gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno in aula. A Firenze, ma anche a Livorno, Pisa, Grosseto e nel resto della regione, il conto alla rovescia per il primo giorno di scuola è scattato.

Ma esattamente quando cominciano le lezioni 2023 in Toscana? Quali ponti ci sono durante l’anno scolastico e quando chiudono le scuole dalle materne alle superiori? Ne parliamo di seguito.

Vedi anche: Bonus scuola 2023/24 Toscana come chiedere il pacchetto

Data inizio scuola Toscana 2023/24 settembre

Il primo giorno del nuovo anno scolastico è previsto il 15 settembre 2023 come stabilito dall’ufficio scolastico regionale e dalla giunta del presidente Giani. Quindi esattamente a metà di settembre, ricominciano le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti in Toscana.

Quindi se vostro figlio frequenta le materne, elementari, medie o superiori, il primo giorno in cui dovrà tornare sui banchi di scuola è venerdì 15 settembre. Da questa data l’attività didattica riparte regolarmente e quotidianamente, eccezion fatta per le domeniche o i giorni festivi di cui vi parleremo qui sotto.

Vedi anche:

Quando finisce la scuola 2024 Toscana e Firenze?

Le lezioni finiscono lunedì 10 giugno 2024 come previsto dalla delibera di giunta regionale n.288. In questa data suonerà l’ultima campanella prima delle vacanze estive 2024, per gli alunni delle scuole elementari, medie e nei licei. Ciò significa che il numero complessivo dei giorni di lezione in Toscana ammonta a circa 210 (tranne che per gli istituti chiusi il sabato che abbassano il conteggio a 174).

Tuttavia come riporta il sito ufficiale della regione Toscana per le scuole d’infanzia la data dell’ultimo giorno di scuola è diversa. Infatti in questo caso arriva il 29 giugno 2024, circa tre settimane dopo rispetto a tutte le altre. Di conseguenza per i più piccoli il totale dei giorni di attività didattica è superiore rispetto alle altre istituzioni scolastiche.

Vedi anche:

Calendario anno scolastico 2023-2024 in Toscana

Queste tutte le festività, i ponti e i giorni di vacanza durante l’a.s. 2023 2024:

1 novembre : festività di tutti i Santi

: festività di tutti i Santi 8 dicembre : Immacolata Concezione

: Immacolata Concezione dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 : festività di Natale

: festività di Natale dal 28 marzo al 2 aprile: festività pasquali

festività pasquali 25 aprile : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione 1 maggio : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

La festa della regione Toscana del 30 novembre, non porta alla chiusura dell’attività didattica nelle scuole. Rappresenta invece un giorno festivo il santo patrono che però capita in giorni diversi a seconda del comune in cui ci si trova.

In sintesi, l’inizio scuola Toscana 2023/24 è in calendario per venerdì 15 settembre, mentre la fine delle lezioni arriva il 10 giugno 2024 (29 giugno per le materne). Ponti e festività inoltre permetteranno a studenti di avere brevi periodi di vacanze durante l’anno.

Vedi anche: