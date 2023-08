Inizio scuola 2023 2024 Emilia Romagna. Data primo giorno di lezione dalle materne alle superiori e quando chiude la scuola per le vacanze.

Quando inizia la scuola settembre 2023 in Emilia Romagna? Vacanze finite (o quasi) per gli studenti di questa regione, è infatti ufficialmente partito il conto alla rovescia per il ritorno nella aule scolastiche che scatterà a metà settembre.

Vediamo esattamente che giorno ricominciano le lezioni in Emilia-Romagna, quando chiude la scuola e quali sono i periodi festivi a.s. 2023-24.

Vedi anche: Bonus libri 2023-24 Emilia Romagna domanda ergo

Emilia Romagna: quando inizia la scuola settembre 2023

C’è voglia di tornare alla normalità dopo l’alluvione che ha colpito diverse zone della regione e che ha fatto trascorrere un estate per nulla facile a molti. E in questo sicuramente la ripresa delle lezioni può aiutare, anche per far trascorrere giornate spensierate ai ragazzi, ma sempre con l’attenzione rivolta allo studio.

Ma quando ricominciano le scuole in Emilia Romagna? Il 15 settembre 2023 come si legge sul sito della regione. Tale data rappresenta l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico per gli studenti di: elementari, medie, superiori e scuole d’infanzia. Questo vale per gli istituti situati a Bologna, Parma, Rimini, Cesena e tutte le altre località del territorio.

Vedi anche: Inizio scuola 2023 2024 Veneto calendario scolastico

Chiusura scuole 2024 Emilia Romagna e Bologna

La scuola finisce giovedì 6 giugno 2024 in tutti gli istituti della regione, dal giorno successivo ovvero il 7 giugno inizieranno ufficialmente le vacanze estive 2024 per gli alunni. C’è però un eccezione rappresentata dalle materne, dove l’ultimo giorno di attività didattica si terrà il 29 giugno 2024.

Tali date sono state determinate nel rispetto della delibera di giunta regionale n.353/2012 solitamente utilizzata per stilare i calendari regionali. Come si può notare il numero totale dei giorni di lezione è diverso a seconda della scuola frequentata. Supera i 200 giorni per le scuole elementari, medie e licei, mentre dura oltre 3 settimane in più in quelle d’infanzia frequentate dai più piccoli.

Vedi anche: Contributo regionale buono libri Veneto 2023-24 Isee

Calendario scolastico 2023-24 Emilia-Romagna: vacanze e ponti

Ai genitori e ai figli studenti interessano anche le altre date in cui le scuole restano chiuse (a parte tutte le domeniche) per festività e ponti distribuiti durante l’anno scolastico. Nello specifico stiamo parlando di:

1-2 novembre, festa di Tutti i Santi e dei defunti

8 dicembre, Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, festività natalizie

dal 28 marzo al 2 aprile, festività di Pasqua

1° maggio, festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

La festa del patrono (comunale) può consentire agli studenti di avere un giorno in più di vacanza da cerchiare in rosso sul calendario. Ma solo se capita in una data in cui è prevista lezione.

In breve quando inizia la scuola settembre 2023 in Emilia Romagna e quando finisce? Si parte venerdì 15 settembre, mentre l’ultimo giorno è previsto per il 6 giugno 2024. Fanno eccezione le scuole materne che finiscono il 29 giugno. Nel mezzo ci saranno brevi periodi di vacanza.

Vedi anche: