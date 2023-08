Quando inizia la scuola 2023-24 in Sardegna? Data riapertura scuole materne, elementari, medie e superiori. Che ponti ci sono nel nuovo calendario scolastico.

Apertura scuole 2023 Sardegna, quando ci sarà il primo giorno di scuola a Cagliari? Le lezioni ricominciano a metà settembre. Quindi, anche se ci troviamo in una regione dove le vacanze estive tipicamente durano molto a lungo, meteo di settembre 2023 permettendo, il ritorno sui banchi di scuola per gli studenti è vicino.

Concentriamoci allora sulle date da segnare in agenda per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sull’isola. Da quella di inizio a quella di fine lezioni, nel mezzo ponti e feste.

Apertura scuole 2023 Sardegna: superiori e materne

Il ritorno in aula degli alunni di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sull’isola è previsto il 14 settembre 2023. Ciò significa che la prima campanella dell’anno scolastico 2023 2024 suonerà di giovedì quest’anno, sia per chi frequenta le scuole d’infanzia, sia per elementari, medie e licei.

Conto alla rovescia dunque iniziato per i ragazzi: mancano pochi giorni alla ripresa delle attività didattiche quotidiane. Per questo bisogna iniziare ad organizzarsi acquistando il materiale didattico, dai libri ai diari, fino a penne e zaini. Ricordiamo che festività a parte le lezioni si svolgono 6 giorni su 7 (ovvero tutti tranne la domenica).

Chiusura scuole 2024 in Sardegna, quando finiscono

Le lezioni terminano il 7 giugno 2024 nelle scuole dalle elementari fino alle superiori. Di conseguenza sono 205 i giorni effettivi di lezione, che si riducono a 204 in presenza della festività del santo patrono, come spiega il sito ufficiale della regione Sardegna. Dall’8 giugno poi i ragazzi saranno liberi di godersi l’estate, se si escludono quelli che devono sostenere gli esami, le cui vacanze inizieranno più tardi.

Per le scuole d’infanzia l’ultimo giorno di attività didattica arriva invece più tardi e precisamente il 29 giugno 2024. Ciò significa che per i più piccoli i giorni di lezione sono di più e le vacanze estive 2024 cominciano successivamente, dal 30 giugno in poi.

Calendario vacanze scolastiche 2023/2024 Sardegna

Se l’inizio e la fine delle lezioni sono già note, lo stesso si può dire per festività e ponti previsti in calendario durante il nuovo anno scolastico. Ecco quando resta chiusa la scuola in Sardegna e per quali giorni:

2 novembre – commemorazione dei defunti

8 dicembre – Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 – festività natalizie

dal 28 marzo al 2 aprile 2023 – festività di Pasqua

28 aprile – Sa Die de sa Sardigna

1° maggio – festa del Lavoro

2 giugno – festa nazionale della Repubblica.

Ricapitolando, l’apertura scuole 2023 Sardegna è prevista il 14 settembre, per tutti gli istituti. Mentre la chiusura prevede date diverse: 7 giugno 2024 per superiori, medie ed elementari, 29 giugno per le materne. Durante l’anno invece ci sono diversi periodi di vacanza, in cui i ragazzi potranno restare a casa.

