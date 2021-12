Isee 2022 quando si fa. Elenco documenti necessari

Isee 2022 per famiglie. Ecco da quando e come si può fare online, per ricevere bonus e agevolazioni. Elenco di tutti i documenti richiesti.

Isee – Come ogni anno per accedere a molti bonus 2022 e ai sussidi per famiglie o singoli contribuenti, bisogna rinnovare questo documento, aggiornandolo con i redditi percepiti nell’anno d’imposta precedente.

Concentriamoci allora su quali su quali sono le scadenze previste e quali documenti servono per rinnovare la certificazione.

Isee 2022 da quando si può fare e come

Il 31 dicembre tutti i modelli Isee elaborati nel 2021 scadranno. Per questo a partire da gennaio 2022 bisognerà richiedere i nuovi modelli. Per farlo si deve presentare la cosiddetta DSU (dichiarazione sostitutiva unica), ovvero tutti i documenti e le autodichiarazioni necessarie al calcolo del reddito familiare.

La richiesta può essere fatta in qualsiasi periodo dell’anno direttamente all’Inps. Per compiere questa operazione avete due opzioni:

accedere online tramite Spid, al sito www.inps.it e recarvi nella sezione “Servizi On-Line – Servizi per il cittadino, per poi seguire le istruzioni.

Andare in un caf e farvi aiutare nella presentazione dell'istanza.

Bonus e agevolazioni con e senza Isee

Come detto il documento si può fare in qualsiasi momento del 2022, ma si rende necessario fin da subito per chi percepisce sussidi o aiuti economici. Ne è un esempio il reddito di cittadinanza. Infatti, senza il rinnovo dell’Isee non viene erogato momentaneamente dall’Inps, perché manca la verifica della sussistenza del requisito reddituale.

Ma lo stesso discorso vale per numerosi bonus, detrazioni previsti dal governo o a livello regionale. In particolare per l’assegno unico per figli, che partirà nel 2022 e non solo. In alcuni casi invece esistono anche bonus senza isee, ovvero che spettano pure senza aver fatto questo documento.

Isee 2022 documenti necessari pdf

Per rinnovare l’Isee e ricevere le agevolazioni, bisognare allegare alla richiesta una serie di documenti. In particolare:

i codici fiscali, di tutti i componenti del nucleo familiare

il modello 7e30 o il modello CU, a seconda della situazione lavorative

le certificazioni per indennità o trattamenti percepiti

i documenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare

altri documenti che dipendono da casi specifici.

Di seguito trovate l’elenco intero della documentazione necessarie per fare l’Isee, in formato pdf da scaricare, tratto dal sito del sindacato Cisl.

Abbiamo visto quando e come fare l’Isee 2022. In sintesi, da gennaio 2022 in poi si può presentare tutta la documentazione necessaria online (ma potete anche farvi aiutare dal caf). In caso di mancato rinnovo del documento non si potrà accedere a sussidi o bonus che richiedono come requisiti il possesso di un Isee in corso di validità.

