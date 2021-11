Bonus decoder 2021 -2022. Requisiti isee

Bonus decoder 30 euro Mise. A chi spetta e come funziona lo sconto per acquistare decoder-Tv. Requisiti e come ottenerlo in negozio e online.

Bonus decoder 2021-22. E’ l’agevolazione per l’acquisto di dispositivi idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard di trasmissione. In pratica rappresenta uno sconto fino a 30 euro, fruibile sul prezzo da pagare per chi possiede determinati requisiti. Ecco quali sono e chi accetta il bonus decoder Tv.

Come funziona il bonus decoder Tv? Beneficiari

In base a quanto stabilito dal Mise, lo sconto sull’acquisto di decoder (anche per la ricezione satellitare) spetta alle famiglie:

con un Isee fino a 20.000 euro.

Che presentano al rivenditore una richiesta d’acquisto di un decoder o una Tv di ultima generazione (ossia che ricevono il dvb-t2).

Senza altri componenti che hanno già usufruito dell’incentivo.

Chi accetta il bonus decoder

Lo sconto è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 o fino all’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 250 milioni di euro) presso i rivenditori specializzati. L’incentivo è inoltre cumulabile con il bonus rottamazione Tv fino a 100 euro. Può essere utilizzato per acquistare decoder o Tv che rientrano nella lista presente sul sito internet del Mise.

Di seguito trovate tutte le informazioni al riguardo, inclusa la lista dei prodotti idonei e i file in versione pdf da scaricare.

Bonus decoder Amazon

Abbiamo visto che lo sconto viene applicato direttamente dal venditore a chi possiede i requisiti previsti dal Mise. Oltre ai negozi fisici vi rientrano anche quelli online, ma solo se registrati in Italia.

Fra questi non rientra Amazon, che quindi non ha aderito all’iniziativa, anche se vende decoder e Tv sul suo e-commerce.

Queste in sintesi le informazioni sul bonus decoder 2021-22. In pratica le famiglie con un Isee fino a 20.000 euro possono acquistare un decoder o Tv di nuova generazione fruendo di uno sconto di 30 euro applicato direttamente dal rivenditore sul prezzo da pagare.

