Legge di bilancio 2022 testo pdf. Elenco bonus, agevolazioni e novità pensioni

Legge di bilancio 2022 approvata. Ecco quali sono i bonus e le misure presenti nel testo finale della manovra finanziaria. Lista agevolazioni e novità sulle pensioni.

Legge di bilancio 2022. Bonus per casa, famiglie e lavoratori, ma anche novità per l’accesso alle pensioni, sul fisco e per quanto riguarda aiuti e finanziamenti.

La lista delle misure presenti nel testo della manovra 2022 è lunga, qui le trovate riassunte in modo semplice, aiutandoci con il documento in pdf per eventuali approfondimenti.

Testo legge di bilancio 2022 approvazione definitiva pdf

E’ arrivato il via libera finale alla manovra finanziaria del governo Draghi. Infatti, dopo l’approvazione del Senato è arrivata anche quella della Camera dei deputati. Da questo momento in poi il testo di questo documento è definitivo, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale come ultimo passaggio da completare.

In altre parole adesso si conoscono con certezza i bonus e le agevolazioni 2022, ma anche la altre misure varate sulle pensioni e non solo. Di seguito trovate il testo definitivo della manovra, nella versione approvata dal Senato, in formato pdf da scaricare.

Nuova legge di bilancio 2022 bonus

Abbiamo visto il testo integrale approvato, che prevede il rinnovo o l’introduzione di tanti incentivi. Ecco in sintesi quali sono i principali:

Bonus mobili ed elettrodomestici, agevolazione per acquisto nuovi mobili al 50% con limite di spesa a 10.000 euro.

agevolazione per acquisto nuovi mobili al 50% con limite di spesa a 10.000 euro. Bonus facciate, con agevolazione al 60% per i lavori di rifacimento di questo tipo.

con agevolazione al 60% per i lavori di rifacimento di questo tipo. Superbonus 110, rinnovato anche per le villette unifamiliari e senza isee, ma con obbligo di realizzare il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

rinnovato anche per le villette unifamiliari e senza isee, ma con obbligo di realizzare il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Bonus Tv, rifinanziato per favorire l’acquisto di televisioni e decoder adatte alle nuove modalità di trasmissione.

rifinanziato per favorire l’acquisto di televisioni e decoder adatte alle nuove modalità di trasmissione. Sismabonus, per i lavori di adeguamento sismico di un edificio.

per i lavori di adeguamento sismico di un edificio. Bonus ristrutturazione, per gli interventi in casa che non rientrano nel 110.

per gli interventi in casa che non rientrano nel 110. Bonus idrico, rinnovato per la sostituzione di rubinetti e impianti di filtraggio dell’acqua.

rinnovato per la sostituzione di rubinetti e impianti di filtraggio dell’acqua. Ecobonus, con percentuali diverse in base al tipo di intervento realizzato.

con percentuali diverse in base al tipo di intervento realizzato. Bonus verde , con detrazione al 36% per la cura di giardini o del verde su balconi e terrazze.

, con detrazione al 36% per la cura di giardini o del verde su balconi e terrazze. Bonus barriere architettoniche , con una detrazione del 75% per la sostituzione di ascensori e non solo, all’interno di un’abitazione.

, con una detrazione del 75% per la sostituzione di ascensori e non solo, all’interno di un’abitazione. Agevolazioni prima casa per i giovani , con sconto per l’acquisto degli under 36 e agevolazioni sull’affitto.

, con sconto per l’acquisto degli under 36 e agevolazioni sull’affitto. Bonus cultura, destinato ai diciottenni per l’acquisto di libri, musica e molto altro.

Legge di bilancio 2022 pensioni

Per quanto riguarda la riforma pensioni, nella legge di bilancio il governo Draghi ha deciso sostanzialmente 3 novità, che riguardano l’uscita anticipata dal lavoro.

In sintesi nel 2022 si potrà accedere alle pensione anticipata tramite:

quota 102 (che sostituisce quota 100 e consente l’uscita anticipata dal lavoro con 64 anni di età e 38 di contributi).

Opzione donna, rinnovata con gli stessi requisiti già previsti nel 2021.

Ape sociale, per particolari categorie lavorative in condizioni di difficoltà, che hanno 63 anni e almeno 30 di contributi versati.

Manovra di bilancio 2022, altre misure

Ma non finisce qui, infatti nella manovra ci sono tanti altri interventi in vari ambiti. I principali sono:

rifinanziamento del reddito di cittadinanza 2022

riforma irpef con nuove aliquote e scaglioni (che influiscono sulle tasse da pagare)

fondo da 150 milioni per turismo, spettacolo e automobile

nuovi stanziamenti per psicologi.

Insomma, come visto il testo della nuova legge di bilancio è ricco di bonus e misure che svariano dalla famiglia, alla casa fino a lavoro, pensione eccetera. I dettagli operativi mancanti delle singole misure saranno definiti prossimamente con appositi decreti o chiarimenti dell’agenzia delle entrate, in base ai casi. Nel frattempo però conosciamo le novità introdotte dal governo per il 2022.





