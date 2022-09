Bonus nido 2022 2023 Veneto. Isee e domanda comuni

Bonus nido 2022-23 fino a 600 euro. Come richiedere i contributi asili nido della regione Veneto. Requisiti, elenco comuni aderenti e domanda online.

Bonus asilo nido 2022/2023 Veneto. La giunta regionale del governatore Luca Zaia ha previsto l’assegnazione di un contributo per famiglie con bambini da 0-3 anni che frequentano il nido. Tuttavia, come lo scorso anno, per ottenere il voucher bisogna però rispettare determinati requisiti di residenza e reddituali.

Vediamo quindi chi ha diritto al bonus nido in Veneto, come fare domanda e a quali sono gli importi assegnati.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Bonus nido 2022 2023 Veneto a chi spetta

La regione Veneto assegna un aiuto economico, che rientra nel cosiddetto fattore famiglia e agevola quelle con figli che vanno al nido. Accedono all’incentivo i figli di età compresa fra 0-3 anni che hanno frequentato le strutture d’infanzia riconosciute dalla regione, per almeno 2 mesi a partire dal 1 settembre 2021.

In presenza di questo requisito possono fare domanda:

i cittadini italiani o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno

chi convive con il minore e non ha riportato condanne per delitti

chi ha un reddito Isee fino a 20.000 euro.

Inoltre, il contributo spetta ai cittadini residenti in uno dei 36 comuni individuati dalla regione con un apposito elenco. Di seguito il file in formato pdf da scaricare con tutti le località del territorio veneto che partecipano all’iniziativa.

ELENCO COMUNI BONUS NIDO 2022-23 VENETO

Domanda bonus asilo nido Veneto, quando scade

Il bando regionale chiarisce anche quando si può fare la domanda per il bonus nido Veneto 2022-23. Infatti, è possibile presentare istanza a partire da settembre e fino alla scadenza del 15 ottobre 2022.

Si può inviare la richiesta esclusivamente per via telematica, ovvero sul sito internet www.survey.econlivlab.eu. Nel momento della compilazione bisognerà allegare l’attestazione Isee valida rilasciata dall’Inps, la copia di documento di identità e il proprio codice Iban. Quest’ultimo serve per ricevere la somma eventualmente spettante per la frequenza dei figli nei nidi del Veneto.

VEDI ANCHE: BONUS NIDO 2022 QUANDO RICHIEDERLO ELENCO REGIONI

Bonus nido 2022-23 Veneto quando arriva

Il contributo viene erogato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Quindi il consiglio è quello di completare la procedura il prima possibile se siete in possesso dei requisiti necessari.

L’importo varia da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 600 euro. Una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste, ognuno dei 36 comuni aderenti pubblicherà la graduatoria con l’elenco dei beneficiari ammessi. Dopo di che sarà direttamente il comune a erogare la somma spettante sul conto indicato dai richiedenti all’interno della domanda.

In altre parole i soldi arrivano dopo la chiusura delle procedure e presumibilmente fra fine ottobre e novembre 2022. Ma per avere informazioni più precise al riguardo vi consigliamo di verificare direttamente sul sito internet del vostro comune o in municipio.

VEDI ANCHE: INIZIO SCUOLA VENETO 2022-23. DATE E CALENDARIO

Regione Veneto contributi asili nido 2022, bando

Di seguito trovate l’avviso pubblico per esteso, con ogni altra informazione per ottenere il bonus asili nido in Veneto.

BANDO BONUS NIDI 2022-23 VENETO COMUNI

In sintesi, le famiglie con figli di età fino a 3 anni con i requisiti previsti dal bando regionale, possono richiedere il bonus nidi 2022-23 Veneto. I beneficiari hanno diritto a ricevere sul proprio conto fino a 600 euro, assegnati e erogati sul conto corrente dal proprio comune.

VEDI ANCHE: