Decreto milleproroghe, bonus psicologo 2022. Quando e come ti danno i soldi

Decreto milleproroghe 2022 emendamenti. Approvato il bonus psicologo: da quando ci sarà e come funziona il contributo fino a 600 euro per la cura della salute mentale.

Decreto milleproroghe. Fra gli emendamenti approvati al DDL in esame alle camere del Parlamento, uno dei più importanti è il cosiddetto bonus psicologico 2022. Si tratta di un contributo economico fino a 600 euro da spendere nel 2022 per andare dallo psicologo e curare i disagi causati da due anni di pandemia.

Concentriamoci allora su questo nuovo incentivo previsto nel DL Milleproroghe: quando entra in vigore e come vengono erogati i soldi ai beneficiari.

Bonus psicologico 2022 a chi spetta e da quando

Secondo quanto previsto dall’emendamento approvato dalla Commissione bilancio della camera, potranno accedere al bonus psicologo tutti gli italiani senza distinzione d’età, a seguito di una prescrizione medica. In sostanza è necessaria una diagnosi del disagio meritevole di cure psicologiche.

L’incentivo spetta anche ad Isee medio alti, infatti il tetto massimo previsto è fino a 50.000 euro. Sono quindi esclusi i redditi superiori a questa soglia. I beneficiari potranno utilizzare le risorse assegnate per pagare sessioni di psicoterapia nel 2022, presso specialisti regolarmente iscritti all’albo.

Queste regole sono previste dall’emendamento approvato al DL Milleproroghe. Ciò significa che il contributo sarà disponibile quando il provvedimento sarà convertito in legge. I decreti infatti devono essere convertiti entro 60 giorni. Nel caso del Milleproroghe 2022 la conversione dovrebbe avvenire fra fine febbraio e inizio marzo, secondo le ultime news.

Bonus psicologo 2022 come arrivano i soldi

Questo aiuto per andare dallo psicologo verrà erogato sotto forma di contributo economico fino ad un massimo di 600 euro. L’importo del beneficio sarà parametrato alle diverse fasce Isee, per sostenere le persone con redditi più bassi. Questo in linea generale è quanto prevede l’emendamento approvato. Una relazione tecnica stima circa 16.000 possibili beneficiari.

L’importo esatto del contributo e le modalità di presentazione della richiesta, saranno stabiliti solo successivamente con decreto del Ministero della Salute, di concerto con quello dell’economia. In altre parole bisognerà attendere la pubblicazione dell’apposito decreto per sapere con precisione come e quando arrivano i soldi del bonus psicologo.

DL Milleproroghe altri emendamenti e ultime notizie

Non solo bonus psicologo, il DDL Milleproroghe prevede altre importanti modifiche approvate tramite emendamenti. Nel dettaglio:

limite ai pagamenti in contanti torna a 2.000 euro.

Prorogati al 31 marzo 2022 i termini per le agevolazioni sulla prima casa. Per l’acquisto di una nuova abitazione principale.

Credito d’imposta 4.0 (del 10% o 15%) prolungato fino al 31 dicembre 2022. Per le imprese che acquistano macchinari, software o fanno investimenti ordinari.

Predite d’esercizio. Ovvero le regole di flessibilità già previste l’anno scorso per le imprese in perdita a causa del covid, applicabili anche per il nuovo bilancio.

Queste in sintesi le novità previste nel Decreto Milleproroghe 2022 con gli emendamenti. La misura che interessa più italiani è il bonus psicologico fino a 600 euro. Abbiamo visto quali sono i requisiti necessari per ottenerlo. Tuttavia c’è bisogno ancora di un apposito decreto prima di richiederlo e utilizzarlo per pagare le sedute di psicoterapia.

