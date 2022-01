Bonus psicologo 2022. Elenco regioni aderenti

Bonus psicologo 2022. Petizione e proposte, ma in alcune regioni c’è già. Ecco dove e come richiedere o usufruire del bonus salute mentale.

Bonus psicologo, non è stato inserito nella legge di bilancio 2022 dal governo, nonostante ci fosse una proposta di legge. Quindi attualmente non esiste un incentivo nazionale per la salute mentale. Tuttavia, non è detto che non possa arrivare, visto che è in corso una petizione di successo per richiederlo su Change.org. Inoltre, diverse regioni italiane hanno deciso di istituirlo autonomamente.

Vediamo quindi le ultime notizie sul bonus psicologi 2022, quali sono e come funzionano i a livello regionale.

Petizione bonus psicologo 2022

Sul sito change.org è in corso una petizione che tutti possono firmare, per richiedere al governo l’istituzione del bonus salute mentale, all’interno del primo provvedimento utile. L’obiettivo è consentire anche a chi non può permetterselo per ragioni economiche, di iniziare o proseguire un percorso di benessere psicologico. Attualmente sono già più di 270.000 le adesioni a riprova che molti italiani sono d’accordo con questa iniziativa.

In breve, la proposta consiste in due bonus: il primo una tantum pari a 150 euro a prescindere dall’Isee. L’altro invece proporzionato proprio al reddito, in particolare:

1600 euro annui per Isee fra 0 e 15.000 euro

800 euro per Isee fra 15.000 e 50.000 euro

400 euro per Isee fra 50.000 e 90.000 euro.

In attesa di capire se questa proposta verrà presa in considerazione dal governo, ci sono regioni che hanno già istituito il bonus psicologo 2022. Vediamo di seguito quali sono.

Bonus psicologo 2022 regione Lazio come richiederlo

La regione Lazio ha previsto un fondo da 2,5 milioni di euro destinato ai giovani e alle fasce più deboli delle popolazione, in base all’Isee. Queste categorie potranno utilizzare un voucher presso le strutture pubbliche della regione. Ciò grazie ad una rete che coinvolgerà psicologi e psichiatri del territorio.

Al momento non sono ancora note modalità di richiesta e requisiti di accesso al bonus. Ma il presidente della regione Zingaretti ha annunciato che presto verranno comunicate con apposito provvedimento. Quindi appena ne sapremo di più vi aggiorneremo al riguardo, ma di certo questo aiuto ci sarà, viste le risorse stanziate.

Psicologo di base 2022 Lombardia

La regione Lombardia invece ha deciso di istituire la figura dello psicologo di base, con mozione approvata all’unanimità dal consiglio. In questo caso quindi non si tratta di un bonus, ma di un servizio gratuito che gli psicologi del territorio erogheranno all’interno del servizio sanitario.

Secondo le ultime notizie, tale servizio dovrebbe essere erogato nelle case di comunità, per una questione di vicinanza alla popolazione. Quindi in sostanza la regione prevede un fondo ad hoc per garantire il servizio di benessere psichico ai più bisognosi.

Psicologo di base 2022 Campania

Anche la Campania, con apposita legge regionale ha istituito nei distretti Asl un servizio di psicologia di base per assistere le necessità emerse durante la pandemia. Le attività in questo caso sono assicurate da psicologi liberi professionisti, convenzionati con le aziende sanitarie.

Queste al momento, le regioni che hanno deciso di istituire aiuti o servizi inerenti alla salute mentale delle persone, messa a dura prova dagli effetti della pandemia. Tuttavia è molto probabile che altri territori seguiranno questo esempio, per erogare un servizio che molti italiani ritengono essenziale in questo momento.

Per questo appena ci saranno altri bonus psicologo 2022 regionali o novità su un eventuale aiuto nazionale, ve ne daremo conto in questo articolo sempre aggiornato.

