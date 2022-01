Bonus moto e scooter 2022 quanto dura e quando scade

Bonus moto 2022 scadenza. Come si ottiene l’ecobonus fino a 4.000 euro per acquistare uno scooter elettrico. Requisiti, domanda Mise e regole rottamazione.

Bonus moto 2022. Per chi acquista uno scooter, un veicolo elettrico o ibrido, è previsto un contributo dal Mise calcolato in percentuale al prezzo di acquisto e all’eventuale rottamazione di un mezzo.

Approfondiamo questo l’incentivo per l’acquisto di moto in ogni aspetto: quando scade, come si richiede, a chi spetta e quanto ammonta.

Bonus moto e scooter 2022 fino a quando

Per questa misura il Mise ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro: 20 milioni dal 2021 al 2023 e 30 milioni dal 2024 al 2026. In altre parole, l’incentivo per l’acquisto di veicoli elettrici dura fino al 2026.

Tuttavia bisogna tenere conto che le risorse annuali sono limitate, per questo è importante richiederlo in tempi brevi, proprio per evitare che si esauriscano. Se i 20 milioni previsti venissero esauriti, allora si dovrebbe attendere la riattivazione automatica dell’incentivo, a partire da gennaio 2023. Insomma, per ottenere l’incentivo nel 2022 non bisogna aspettare troppo, perché non è detto che le risorse ci siano fino a fine anno. Ecco allora come si ottiene il contributo.

Bonus scooter elettrici 2022 come richiederlo

L’incentivo si può richiedere già dal 13 gennaio 2022 sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it. Sul sito internet del Mise i concessionari, ovvero color che effettuano la vendita di moto e scooter, devono prenotare gli incentivi per conto degli acquirenti.

Quindi chi acquista uno scooter non deve fare domanda in prima persona, ma sarà il rivenditore a farla per suo conto. Ovviamente la richiesta sarà accettata solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Ecobonus moto 2022 su quali modelli

Permettono di usufruire del bonus gli acquisti di moto e scooter elettrici o ibridi, rientranti nelle seguenti categorie:

L1e

L2e

L3e

L4e

L5e

L6e

L7e.

Rientrano in questo elenco anche i motocicli (inclusi sidecar e tricicli), i ciclomotori e i quadricicli leggeri o ordinari. Non vi sono inoltre limiti alla potenza dei veicoli, purché elettrici o ibridi e rientranti nelle categorie indicate dal Mise.

Incentivi 2022 con e senza rottamazione scooter

L’importo dell’ecobonus si calcola sul prezzo di acquisto del veicolo e può arrivare fino ad un massimo di 4.000 euro. Sono previste un’agevolazione e un tetto massimo diversi, se si procede all’acquisto di un nuovo scooter con o senza rottamazione di un vecchio mezzo. In particolare:

del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro senza rottamazione

sul prezzo di acquisto del 40% fino a 4.000 euro per acquisti con rottamazione.

Questo incentivo viene riconosciuto sotto forma di sconto immediato sul prezzo di acquisto di una moto al cliente. In pratica, una volta stipulato il contratto, il concessionario inserisce i dati del richiedente nella piattaforma e fa diminuire di volta in volta le risorse rimaste. Il valore della dote residua si può verificare in tempo reale con il contatore presente nel sito del Mise.

Bonus moto 2022 cosa si può rottamare

Per ottenere l’incentivo più elevato tramite rottamazione, il mezzo dato indietro deve avere determinati requisiti. Nel dettaglio deve appartenere alla classe L e rientrare fra le classi di emissioni inquinanti comprese fra Euro 0, 1, 2 o 3. Questo significa che non vi rientrano gli ultimi modelli meno inquinanti.

Infine il veicolo deve:

risultare intestato da almeno 12 mesi a chi acquista una nuova moto o a un suo familiare.

Rispettare l’obbligo di avere una targa se si tratta di ciclomotore. Quindi deve essere registrato correttamente alla motorizzazione.

Come visto il bonus moto e scooter 2022 fino a 4.000 euro, si può ricevere per gli acquisti di determinati modelli di veicoli. In breve, l’incentivo consiste in uno sconto immediato applicato dal venditore (che ne fa richiesta sul sito del Mise). L’importo cambia a seconda se l’acquisto avviene con o senza rottamazione.

