Bonus bici 2022 fino a 750 euro, come richiederlo. Guida

Bonus bici e monopattino. A chi spetta, quando e come fare domanda. Come ottenere il nuovo bonus mobilità 2022 fino a 750 euro. Modello domanda Agenzia delle Entrate

Bonus bici 2022. L’agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 28 gennaio ha definito le regole per accedere al nuovo incentivo alla mobilità. Quest’anno verrà erogato sotto forma di credito d’imposta (non vengono quindi accreditati soldi ma detrazioni fiscali), solo a chi ha acquistato mezzi di trasporto green, come ad esempio biciclette o monopattini.

Vediamo allora, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia, chi sono i beneficiari dell’incentivo, come e quando si può richiedere.

Bonus mobilità 2022 con rottamazione, requisiti

Il nuovo bonus bici è un credito d’imposta fino a 750 euro destinato alle persone fisiche che nel periodo compreso fra il primo agosto e il 31 dicembre 2020, hanno acquistato:

biciclette

monopattini elettrici

e-bike

abbonamenti al trasporto pubblico

servizi di sharing e condivisione con mobilità elettrica.

Per ottenere il beneficio è necessario che l’acquisto sia stato effettuato con contestuale rottamazione di un vecchio veicolo categoria M1 (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km). In altre parole, l’agevolazione spetta a chi ha acquistato mezzi di trasporto green rottamandone uno inquinante.

Bonus bici e monopattino elettrico 2022 domanda online

Con provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, è stato approvato il modello per la presentazione della domanda. L’istanza può essere inviata dal 13 aprile al 13 maggio 2022, tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo con le proprie credenziali Spid.

Ovviamente bisognerà riempire il modulo in ogni sua parte, indicando l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo, così come l’importo richiesto. Le risorse disponibili per finanziare la misura ammontano a 5 milioni di euro. Se il tetto dovesse essere superato ci sarà una ripartizione su base percentuale dei sostegni erogati. La percentuale dell’agevolazione spettante ad ogni beneficiario verrà comunicato entro 10 giorni dalla scadenza dei termini.

Di seguito trovate il modulo in formato pdf da scaricare per fare domanda, tratto dal sito internet dell’agenzia.

MODELLO DOMANDA BONUS MOBILITA' 2022

Bonus monopattino 2022 come usufruire del credito

Una volta ottenuto, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in detrazione delle imposte da pagare. Ovvero delle tasse che scaturiscono a seguito della dichiarazione dei redditi, che si effettua mediante modello 730 o unico. L’ammontare del credito potrà essere usufruito esclusivamente nel periodo d’imposta 2022.

Come visto anche nel 2022 c’è la possibilità di ottenere un incentivo per l’acquisto di bici e monopattini elettrici. In sintesi, il nuovo bonus mobilità spetta a chi ha acquistato veicoli green nel 2020, rottamando mezzi inquinanti. In presenza di questi requisiti si potrà richiedere un credito d’imposta fino a 750 euro all’agenzia delle entrate, da utilizzare in diminuzione delle tasse da pagare al fisco.

