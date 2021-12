Pagamento tasse 2022. Scadenze e come e quando si pagano. Guida

Pagamento tasse. Ecco il calendario delle scadenze fiscali 2022 e come pagare le tasse. Date e istruzioni agenzia delle entrate.

Pagamento tasse 2022. Come ogni anno i contribuenti devono tenere a mente una serie di scadenze per il pagamento delle tasse. Esse sono collegate principalmente i redditi dichiarati, ma poi ce ne sono altre che riguardano il possesso di auto, immobili e via dicendo.

Vediamo quindi quali sono in sintesi le scadenze fiscali 2022 per pensionati, dipendenti e partite iva.

Quando si pagano le tasse per pensionati e dipendenti nel 2022

Per quanto riguarda dipendenti e pensionati queste sono le principali scadenze da segnare in calendario nel 2022:

31 gennaio , termine per il pagamento del canone Rai per i soggetti a cui non è possibile addebitarne il costo nelle fatture dell’energia elettrica. In caso contrario il pagamento del canone è compreso in quella della bolletta della luce, quindi avverrà in automatico.

, termine per il pagamento del canone Rai per i soggetti a cui non è possibile addebitarne il costo nelle fatture dell’energia elettrica. In caso contrario il pagamento del canone è compreso in quella della bolletta della luce, quindi avverrà in automatico. 30 giugno , scadenza pagamenti prima rata Irpef (relativi ai redditi 2021)

, scadenza pagamenti prima rata Irpef (relativi ai redditi 2021) 30 settembre , termine ultimo per la presentazione del 730 per la dichiarazione dei redditi

, termine ultimo per la presentazione del 730 per la dichiarazione dei redditi 30 novembre, scadenza pagamento seconda rata Irpef.

Oltre a queste imposte, ricordiamo anche la presenza del bollo auto 2022 (che è un’imposta regionale), la cui scadenza però è diversa in base al caso e di altri addizionali locali.

Scadenze fiscali 2022 per partite iva

Calendario fitto anche per i liberi professionisti e possessori di partite iva. Ecco le principali scadenze 2022 a loro riservate:

17 gennaio , liquidazione iva per chi è soggetto a saldo mensile di questa imposta (quindi anche nei mesi seguenti)

, liquidazione iva per chi è soggetto a saldo mensile di questa imposta (quindi anche nei mesi seguenti) 28 febbraio , invio dati quarto trimestre 2021 per la liquidazione Iva (cosiddetta Lipa)

, invio dati quarto trimestre 2021 per la liquidazione Iva (cosiddetta Lipa) 16 marzo , pagamento del saldo a debito dell’Iva per l’anno 2021

, pagamento del saldo a debito dell’Iva per l’anno 2021 30 aprile , termine per inviare la dichiarazione annuale Iva

, termine per inviare la dichiarazione annuale Iva 30 giugno, scadenza versamento prima rata di Irpef, Irap e Ires dovuti a seconda dei casi.

scadenza versamento prima rata di Irpef, Irap e Ires dovuti a seconda dei casi. 30 novembre, scadenza invio telematico della dichiarazione tramite modello dei redditi per titolari di partiti iva. Inoltre nella stessa data bisogna versare la seconda rata di Irpef, Irap e Ires dovuta a seconda dei casi, ovvero del tipo di partita iva o dell’attività svolta.

Queste le principali scadenze. Ma per informazioni più approfondite, mese per mese, potete consultare il seguente calendario aggiornato sul sito dell’agenzia delle entrate.

Come si pagano le tasse?

Le tasse si pagano tramite modello F24. Tale documento può essere scaricato sul sito dell’Agenzia delle entrate e riempito con i relativi dati (operazione che dovrebbe svolgere un caf o un professionista). In alcuni casi però vengono inviati dai comuni, quando si tratta di tributi locali.

Bisogna poi portare questo modello in banca o alle poste per effettuare il pagamento. Operazione realizzabile con addebito sul conto corrente o eventualmente in contanti. In alternativa è possibile pagare un F24 anche online, tramite internet banking o direttamente sul sito dell’agenzia delle entrate, per chi possiede gli accessi.

Queste in sintesi il calendario pagamento delle tasse 2022. Ovviamente ci sono differenze fra dipendenti o pensionati e titolari di partita iva. Tutti però dovranno saldare le imposte dovute tramite modelli F24 e versando gli importi che scaturiscono principalmente dalle dichiarazioni dei redditi.

