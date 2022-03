Rottamazione cartelle esattoriali. Nuove scadenze fiscali 2022

Rottamazione delle cartelle esattoriali, quando ci sarà la prossima e quali sono le nuove scadenze fiscali nel 2022. Date e calendario pagamenti pace fiscale.

Rottamazione ter proroga 2022 sulle cartelle esattoriali. Il parlamento ha approvato un nuovo calendario delle scadenze fiscali per tutti coloro che hanno debiti ancora da saldare dal 2020 in poi, dopo i problemi economici dovuti all’emergenza covid.

Vediamo quali sono le nuove date entro cui sarà possibile saldare e stralciare i debiti con il fisco caso per caso.

VEDI ANCHE: PAGAMENTO TASSE 2022 SCADENZE

Rottamazione cartelle esattoriali 2022 date

Dopo l’approvazione del decreto sostegni ter alla Camera, il calendario delle riscossioni fiscali è stato modificato. Ci sono quindi nuove scadenze entro cui sarà possibile accedere alla cosiddetta pace fiscale, pagando i debiti arretrati con la rottamazione delle cartelle e delle relative rate.

Queste le 3 date da cerchiare in rosso per i contribuenti:

2 maggio 2022 (30 aprile è sabato, mentre primo maggio festivo) scadenza per il pagamento delle rate del 2020 .

(30 aprile è sabato, mentre primo maggio festivo) scadenza per il pagamento delle . 1 agosto 2022 (visto che il 31 luglio capita di domenica) scadenza pagamento rate del 2021 .

(visto che il 31 luglio capita di domenica) scadenza pagamento . 3 novembre 2022, pagamento di tutte le altre rate del 2022.

Ricordiamo che per tutte queste scadenze esiste una tolleranza di 5 giorni, entro cui sarà ancora possibile effettuare i pagamenti. Chi non salderà in tempo non potrà avere alcuna rateizzazione dei debiti, in altre parole dovrà pagare tutto e subito, incluse le sanzioni e gli interessi.

Quali sono le cartelle esattoriali che si possono rottamare

Entro le date appena viste, grazie alla rottamazione si possono saldare senza interessi, sanzioni e altre spese i debiti pregressi con il fisco. Nello specifico si possono rottamare:

imposte

tributi

contributi assistenziali e previdenziali

multe stradali

eventuali tributi locali, ma solo se il comune a cui si riferiscono aderisce alla misura.

Ovviamente tutte queste voci devono rientrare negli anni compresi fra il 2020 e il 2022, con scadenze diverse per ogni caso come visto. Questo in breve ciò che rientra nella pace fiscale 2022 e che il governo permette ancora di saldare per quei contribuenti in difficoltà economiche a causa dell’emergenza covid.

Ricapitolando, chi non ha ancora versato i debiti fiscali dal 2020 ad oggi può ancora aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2022. Le scadenze fiscali sono cambiate per il saldo delle rate, secondo quanto stabilito dal parlamento per venire in contro ai soggetti in momentanea difficoltà. Tuttavia si tratta di interventi straordinari legati al momento. In altre parole nei prossimi anni non dovrebbe più essere possibile pagare i debiti in ritardo al fisco senza subire sanzioni.

VEDI ANCHE: