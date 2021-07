F24 scadenza agosto 2021, dove si trova e come si compila

Dove si trova il modello f24 per pagare le tasse in scadenza ad agosto 2021 e nei mesi seguenti? Ecco come scaricare e compilare il modello secondo le istruzioni agenzia delle entrate.

L’F24 è il modello da utilizzare per pagare tasse relative alla dichiarazione dei redditi annuale. Stiamo parlando quindi di imposte sui redditi, Iva, contributi Inps, addizionali regionali o comunali, ma anche l’Imu eccetera.

Visto che siamo in estate e le scadenze di agosto 2021 e seguenti incombono, per i contribuenti è importante sapere dove trovare il modello e come compilarlo. Vediamo allora nel dettaglio come fare entrambe le cose.

Dove si trova e come scaricare il modello F24?

Il modello f24 si trova sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, da cui si può scaricare direttamente sul proprio pc o device. Per farlo vi basta:

entrare sul sito dell’agenzia nella sezione Modelli e istruzioni

selezionare la voce modello di versamento unificato – F24 ordinario

entrare nel file pdf ed effettuare il download tramite l’apposito pulsante.

Una volta ottenuto il documento, bisognerà riempirlo con tutti i dati, i codici tributo e i vari importi, relativi alla dichiarazione dei redditi 2021 (o modello unico) del contribuente.

Questa la procedura da seguire per trovare il modello di versamento unificato F24 ordinario, che vi alleghiamo anche qui di seguito in formato pdf da scaricare.

MODELLO F24 ORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE

Come compilare il modello f24

Come riporta l’Agenzia delle entrate, nel documento il contribuente deve riportare con particolare attenzione:

il codice fiscale,

i dati anagrafici

il domicilio fiscale.

Poi nelle diverse colonne presenti nel modello bisogna segnalare i codici tributo o le causali

per i quali si effettua il versamento e l’anno a cui si riferisce. Ad ogni codice corrisponde un determinato tributo da pagare per i redditi, per l’iva, i contributi e via discorrendo.

Ovviamente trattandosi di operazioni complesse, qualora non abbiate le conoscenze per farlo, vi consigliamo di far riempire il modulo da un caf o da un professionista abilitato, ossia un commercialista. Questi infatti occupandosi della vostra dichiarazione possiedono anche le informazioni necessari per compilare correttamente i moduli, inclusi eventuali crediti da portare in compensazione.

Questa operazione è molto importante perché da qui scaturiscono il totale delle tasse da pagare per l’anno a cui ci si riferisce.

Scadenza f24 agosto 2021 e come pagarli

Abbiamo visto dove si trova e come si compila il modello f24. Seguendo tali istruzioni potrete utilizzare il documento e pagare le tasse in scadenza ad agosto 2021 e/o nei mesi successivi.

Nello specifico per quanto riguarda il mese di agosto 2021 la data entro cui pagare le imposte è quella del giorno 20. Attenzione però, per le partite iva soggette a Isa invece, di recente è arrivata la proroga della scadenza. In questo caso sarà quindi possibile pagare le tasse utilizzando il modello f24 entro il 15 settembre 2021, senza maggiorazioni. Per tutti gli altri contribuenti restano le scadenze previste.

Infine, per quanto riguarda come pagare gli f24, l’agenzia specifica che è possibile farlo tramite qualunque agente della riscossione, banca convenzionata o presso gli uffici postali. Utilizzando quindi contanti, carte, conto corrente o assegni.

Questo tutto quello che c’è da sapere su dove trovare e come compilare il modello f24. Per adempiere alla scadenza prevista ad agosto 2021 e nei mesi seguenti, non dovrete far altro che seguire le istruzioni qui riportate e tratte direttamente dall’Agenzia delle entrare.

