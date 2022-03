Bonus auto 2022. Aiuti e agevolazioni, importi regole e requisiti

Bonus auto, nuovi ecoincentivi per l’acquisto e la rottamazione. A chi spettano e quando arriva il decreto. Importi e agevolazioni previste nel 2022 per automobilisti.

Bonus auto 2022. I nuovi aiuti per l’acquisto di automobili sono in via definizione con il decreto attuativo del Mise in arrivo nei prossimi giorni. Secondo le ultime news, le agevolazioni sarebbero riservate ai privati, a differenza degli 2021, per fondi complessivi pari a 700 milioni per quest’anno e 1 un miliardo annuo dal 2023 al 2030.

Vediamo allora quando usciranno i prossimi incentivi auto, quali sono gli importi e le altre agevolazioni per chi guida un mezzo nel 2022.

Ecobonus auto 2022 requisiti e importi

Gli importi del bonus rottamazione auto 2022, secondo le ultimissime anticipazioni dovrebbero essere pari a:

4.000 euro per le auto ibride plug-in (ovvero quelle che consentono di percorrere una determinata quantità di Km in modalità 100% elettrica).

per le auto ibride plug-in (ovvero quelle che consentono di percorrere una determinata quantità di Km in modalità 100% elettrica). 2.000 euro per auto che rientrano nella fascia di emissione di 61-135 g/km di CO2.

In questo secondo caso, l’ecobonus spetta rottamando una vettura intestata al beneficiario o ad un familiare convivente.

Le altre regole per accedere agli incentivi, riguardano il prezzo di listino dell’automobile acquistata. Nello specifico il tetto massimo dovrebbe essere pari a 35.000 euro per le auto elettriche e 45.000 euro per quelle ibride.

Quando tornano gli incentivi auto 2022

Abbiamo visto importi e beneficiari, ma quando usciranno i prossimi incentivi auto? In base alle ultime notizie il decreto attuativo del Mise è in via di definizione. Questo significa che potrebbe arrivare già negli ultimi giorni di marzo o al più tardi ad aprile 2022.

Una volta pubblicato il provvedimento, si conosceranno con certezza requisiti, importi e scadenze entro cui richiedere gli aiuti. Per l’erogazione dei contributi, a seguito del decreto verrà attivata una piattaforma statale, di cui ci si attende la partenza entro il mese di aprile.

In altre parole fra pochi giorni ci sarà il ritorno degli ecobonus per l’acquisto di auto a basse emissioni. Come sempre in base alle indicazioni del Mise, i possessori dei requisiti potranno prenotare gli incentivi sulla piattaforma, presumibilmente avvalendosi dell’aiuto delle concessionarie.

Altri incentivi per automobilisti nel 2022

Non solo agevolazioni per l’acquisto di nuove auto, infatti il governo Draghi negli ultimi mesi ha previsto altre tipologie di contributi che riguardano anche chi una macchina già ce l’ha.

Ad esempio per contrastare il caro carburanti, dovuto all’aumento del costo delle materie prime dopo la guerra in Ucraina e la pandemia, è stato introdotto il buono benzina 2022. Si tratta di una misura, detta bonus carburante dipendenti, che consiste in un voucher fino a 200 euro per fare rifornimento che le aziende possono erogare come benefit ai propri lavoratori.

Infine segnaliamo anche il bonus gomme 2022, che al momento è solo un emendamento al decreto energia in discussione al Senato, ma presto potrebbe essere approvato. In tal caso verrebbe erogato un voucher da 200 euro per l’acquisto e il montaggio di 4 pneumatici di classe C1.

Come visto i bonus auto 2022 prevedono incentivi per l’acquisto di auto ibride o elettriche con rottamazione, per importi fino a 4.000 euro. Senza dimenticare altri incentivi come i buoni per aiutare alcune categorie di automobilisti con le spese collegate all’utilizzo e all’usura delle macchine.

