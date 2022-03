Quando scende il prezzo della benzina

Prezzo della benzina in Italia, quando scende. Fra tasse e costo delle materie prime, i prezzi di verde e diesel sono altissimi. Riduzione accise e ultime news.

Quando scenderà il prezzo della benzina? Non si arresta la crescita dei prezzi del carburante, con aumenti ormai giornalieri che preoccupano molto gli automobilisti. Per questo il governo potrebbe tagliare le accise, con apposito decreto già in questa settimana, in modo da abbassare il costo finale alla pompa.

Tuttavia fermare l’aumento dei prezzi sarà difficile nel breve periodo. Vediamo perché e quando potrebbe scendere davvero il costo della benzina in Italia.

Prezzo benzina perché sta aumentando

Il costo della benzina in breve dipende dalle accise e dal prezzo delle materie prime, in primis il petrolio ma non solo. La scarsa disponibilità delle materie, dovuta alla guerra e alla pandemia, ne hanno fatto aumentare i costi e di conseguenza il prezzo del carburante alla pompa.

Purtroppo su questi aspetti non si può fare molto, almeno nel breve periodo, visto che il prezzo del petrolio al barile è determinato sui mercati finanziari. Ma il prezzo alla pompa potrebbe scendere nei prossimi giorni se il governo intervenisse tagliando le tasse sulla benzina. Così facendo si otterrebbe una diminuzione del costo del rifornimento o quanto meno uno stop alla crescita, nel caso le materie dovessero continuare ad aumentare di valore.

Decreto energia 2022 diminuzione accise, ultime news

Secondo le ultime notizie il governo potrebbe intervenire con una riduzione delle accise pari al 10% del prezzo di benzina e gasolio. L’intervento potrebbe entrare nel decreto energia, che mira anche a fermare l’aumento del gas, imponendo un tetto massimo al costo. Inoltre, potrebbe essere allargata la platea dei beneficiari del bonus sociale 2022 per contrastare il caro bollette di luce e gas.

I partiti che sostengono il governo spingono per un intervento immediato in tal senso. Ognuno propone una sua idea, che ad esempio preveda il taglio anche dell’Iva sui carburanti. Tuttavia bisogna attendere le scelte del ministro Cingolani e dell’intero esecutivo per saperne di più.

Perché il diesel costa più della benzina

Oltre all’impennata generale dei prezzi per il rifornimento, bisogna registrare una novità degli ultimi giorni, ovvero il fatto che il prezzo del diesel sta superando quello della verde. In generale il prezzo del gasolio è stato sempre più basso della benzina, per via delle minori tasse imposte (visto che è il tipo di carburante più utilizzato da chi ne ha bisogno per lavoro).

Tuttavia l’Europa e l’Italia importano la maggior parte del gasolio dalla Russia di Putin. Quindi, visto che molte compagnie non fanno più transazioni con la nazione sovietica, il prezzo è aumentato. Infine, sicuramente c’è una componente di speculazione, ovvero il tentativo in qualche modo di guadagnarci in questa situazione, da parte delle compagnie petrolifere, come dichiarato di recente dallo stesso ministro Cingolani. Insomma, probabilmente bisognerebbe intervenire anche qui per far scendere il prezzo del carburante.

Quando caleranno i prezzi della benzina

In sintesi, non essendoci ancora certezze su quando scenderà il prezzo della benzina, possiamo dire che un eventuale taglio delle accise potrebbe aiutare a breve. Ma molto dipenderà dalla fine del conflitto in Ucraina e dal ritorno alla normalità della disponibilità delle materie prime. In questo caso però i tempi rappresentano un’incognita ancora senza risposta, almeno per ora.

