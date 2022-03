Bonus carburante 2022 Fvg. Quanto è lo sconto sulla benzina

Bonus carburante Fvg. A quanto ammonta lo sconto benzina agevolata 2022 in Friuli. Beneficiari e importo taglio del prezzo alla pompa per ogni fascia.

Bonus carburanti 2022. In Friuli la giunta regionale ha approvato uno sconto sul prezzo del rifornimento, grazie al quale il prezzo di benzina e gasolio sarà molto più basso dal primo aprile 2022. L’ammontare dello sconto varia da zona a zona in Friuli, ma può arrivare anche al doppio rispetto a quello già previsto dal governo Draghi.

Vediamo quindi brevemente chi sono i beneficiari dell’agevolazione e quanto si risparmia sulla benzina con questo provvedimento.

Bonus carburante 2022 Fvg a chi spetta

Lo sconto varia a seconda della residenza a cui appartengono i titolari della tessera regionale per ottenere la riduzione. In altre parole bisogna avere la tessera benzina agevolata (richiedibile presso la camera di commercio locale) ed essere residenti in regione per avere la riduzione del prezzo alla pompa.

Lo sconto previsto aumenta quello già introdotto dal governo nel decreto energia 2022 (30,5 centesimi al litro). Consentendo in alcune zone della regione di ottenere una riduzione di ammontare doppio. Questo per evitare che gli automobilisti vadano in Slovenia per fare rifornimento. Nella nazione confinante infatti, per decisione del governo, il prezzo della benzina è bloccato.

Friuli, quanto è lo sconto benzina in Fascia A?

Abbiamo visto come funziona lo sconto sulle benzina in Friuli per gli aventi diritto. Ma a quanto ammonta? Per la Fascia A (detta anche zona 1) ovvero nei comuni vicini al confine con la Slovenia lo sconto complessivo (inclusi i 30 centesimi del governo) è pari a 59,5 centesimi sulla benzina e 50,5 centesimi sul diesel.

Chi invece vive nelle altre zone della regione, ovvero nella fascia B (o zona 2) potrà ottenere un sconto di 52,5 e 46,5 centesimi al litro. Infine, per chi guida auto ibride è previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi.

Riduzione prezzo benzina Fvg fino a quando

Come visto la regione Fvg ha previsto un ulteriore sconto sul prezzo della benzina, che arriva fino a 59,5 centesimi al litro, includendo quello nazionale in vigore fino al 30 aprile 2022. Questo incentivo, unito ad altri come ad esempio i buoni benzina 200 € per dipendenti, mira ad alleggerire il costo del carburante per gli automobilisti. Di seguito trovate tutte le indicazioni della regione sugli sconti applicati zona per zona.

IMPORTI RIDUZIONE PREZZI BENZINA REGIONE FVG

In sintesi, il bonus carburante 2022 Fvg consiste in uno sconto sul prezzo di benzina e gasolio per residenti in possesso di tessera agevolata. Sommata a quella statale la riduzione sulla benzina ammonta a 59,5 centesimi nel mese di aprile 2022.

