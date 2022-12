Bonus 18 anni 2023. Chi lo perde e chi prende 1000 euro

Bonus 18 anni nati nel 2004. Per alcuni studenti il bonus cultura raddoppia, ma molti non lo prendono più. Come funziona la nuova carta e a chi spetta nel 2023.

Bonus 18 anni 2023 fino a 1.000 euro per gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito. Chi invece ha solo uno dei due requisiti riceve 500 euro, niente più bonus per tutti gli altri. Questo prevede in sintesi l’ultimo emendamento al contributo nella manovra finanziaria del governo.

Ecco allora nel dettaglio chi sono i beneficiari del bonus 1.000 € per i 2004, chi prenderà 500 euro e chi invece nulla.

Bonus 1.000 euro per diciottenni, a chi spetta nel 2023

Con la nuova legge di bilancio cambia il bonus cultura. Nel 2023 sarà doppio ma solo per pochi. Infatti, spetterà per una quota da 500 euro agli studenti, residenti in Italia che fanno parte di una famiglia con un Isee aggiornato fino a 35.000 euro annui. I restanti 500 euro sono assegnati agli studenti meritevoli, ovvero quelli che si diplomano con un punteggio di 100/100. I due contributi sono cumulabili, di conseguenza uno studente nato nel 2004 può ricevere una somma di 1.000 euro in totale.

La brutta notizia è per i diciottenni che non hanno nessuno di questi due requisiti: non hanno diritto al bonus nel 2023. Quindi se da un lato alcuni studenti possono addirittura raddoppiare l’importo percepito rispetto a quanto succedeva l’anno scorso, altri non riceveranno nemmeno un euro. Insomma c’è una diversità di trattamento rispetto al passato. Il governo ha deciso di privilegiare i redditi bassi e gli studenti meritevoli, tralasciando le altre fasce.

Carta cultura e carta del merito, come funzionano

Per assegnare i nuovi bonus il governo ha previsto l’utilizzo di due carte: la carta cultura per i 2004 con redditi medio-bassi e la carta del merito per chi prende 100 alla maturità. Modalità e tempi per l’assegnazione saranno decisi prossimamente tramite appositi decreti del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

Di sicuro il primo contributo viene assegnato l’anno successivo al compimento dei 18 anni di età, mentre il secondo dopo il conseguimento del massimo dei voti in sede d’esame. Poi come sempre gli importi versati sulle carte saranno utilizzabili per acquistare libri e servizi per l’accrescimento culturale della persona. Tuttavia al momento non esiste ancora una lista di cosa si può comprare con il bonus cultura. Anche in questo caso bisognerà attendere l’apposito decreto ministeriale.

Bonus 18 anni 2004 cosa cambia

In pratica dal 2023 non ci sarà più 18app (la piattaforma per richiedere il contributo online) e cambiano requisiti e modalità di assegnazione dei contributi. Inoltre le risorse destinate dal governo a questa misura sono ridotte a 190 milioni di euro, meno rispetto allo scorso anno.

Quindi l’esecutivo ha deciso di risparmiare sui benefici per i giovani, visti i pochi soldi disponibili per la legge di bilancio. Sicuramente qualche studente avrà contributi raddoppiati rispetto al passato come visto, ma molti non avranno più un euro e questo non è il massimo per chi dovrebbe rappresentare il futuro dell’Italia.

Queste tutte le novità sul bonus 18 anni 2023, in attesa di ulteriori specifiche dal MIBACT. In breve la carta cultura raddoppia a 1.000 euro per pochi studenti con requisiti Isee e merito, resta uguale (500 euro) per chi fa parte di nuclei familiari con redditi fino a 35.000 euro e si azzera per tutti gli altri.