Riforma pensioni 2023 donne. Ultime notizie governo Draghi

Riforma pensioni news. Da opzione donna 2023 alle ipotesi del governo Draghi per la flessibilità in uscita dal lavoro. Notizie pensioni ultima ora donne.

Riforma pensioni donne 2023. La discussione per garantire la possibilità di accadere alla pensione anticipata anche l’anno prossimo è tornata d’attualità, con il governo impegnato nella definizione del Def 2022, che ha programmato un nuovo incontro con i sindacati.

Ecco quindi a che punto siamo con la riforma delle pensioni in Italia, quali sono le ipotesi per le donne e non solo, in base alle ultimissime.

VEDI ANCHE: PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE 2022

Riforma pensioni, incontro governo-sindacati

Il governo ha previsto un nuovo incontro con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per il 7 aprile 2022. Lo scopo di questa riunione è di far ripartire il dialogo interrotto ultimamente per le emergenze mondiali, guerra in Ucraina in primis.

Tuttavia nei prossimi giorni il governo deve prendere le prime decisioni importanti su Def e pensioni. Infatti, dovrà essere varato il testo del documento di economia e finanza, contenete le indicazioni sul contenuto della manovra finanziaria 2023. Per questo è necessario trovare un orientamento sulla flessibilità in uscita dal lavoro, da inserire nel def, anche se poi le misure vere e proprie arriveranno nei prossimi mesi.

Pensione anticipata donne 2023, proposte governo

Questo dialogo parte già da alcune proposte avanzate dal governo. Ecco in sintesi le 3 nuove ipotesi al vaglio con i sindacati:

rendere opzione donna strutturale , quindi prorogata con gli stessi requisiti previsti attualmente o modificati in base alle esigenze di bilancio dello Stato. Si ricorda che la scadenza di questo scivolo pensionistico ora è prevista per il 31 dicembre 2022.

, quindi prorogata con gli stessi requisiti previsti attualmente o modificati in base alle esigenze di bilancio dello Stato. Si ricorda che la scadenza di questo scivolo pensionistico ora è prevista per il 31 dicembre 2022. Pensione anticipata con ricalcolo contributivo . Prevede un meccanismo simile a quello di opzione donna, ovvero si può andare in pensione in anticipo con il calcolo interamente contributivo dell’assegno. In sostanza ci sarebbe una penalizzazione sull’importo del trattamento, con pensionamento a 64 anni per uomini e donne.

. Prevede un meccanismo simile a quello di opzione donna, ovvero si può andare in pensione in anticipo con il calcolo interamente contributivo dell’assegno. In sostanza ci sarebbe una penalizzazione sull’importo del trattamento, con pensionamento a 64 anni per uomini e donne. Anticipo quota contributiva, che consente di accedere alla pensione con 2 quote. La prima contributiva erogata già a 63 anni e almeno 20 di contributi. La seconda retributiva accordata solo al raggiungimento dei 67 anni. Insomma un meccanismo complesso, almeno all’apparenza, proposto dall’Inps.

Pensioni news donna e uomo

Oltre a quelle citate fin qui, esiste un’altra opzione che è quella preferita dai sindacati. Si tratta di quota 41 per tutti, ovvero la pensione con 41 anni di contributi senza limiti di età anagrafica. Ma questa ipotesi è scartata dal governo per i costi elevati.

Queste al momento le ultime news sulla riforma pensioni 2023. Salvo che non ci siano nuove proposte durante l’incontro con i sindacati, il governo potrebbe scegliere una delle ipotesi citate, da realizzare nella prossima legge di bilancio. Lavoratrici e lavoratori attendono di saperne di più, per poter pianificare l’uscita dal lavoro, possibilmente evitando la Legge Fornero.

VEDI ANCHE: