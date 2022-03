Pensione aprile 2022. Date pagamento poste

Pensione di aprile 2022 quando viene pagata alle poste e in banca? Data e calendario pagamenti anticipati negli uffici postali. Ultime notizie su pensioni e stato di emergenza.

Pensione di aprile 2022, il pagamento del trattamento pensionistico probabilmente per l’ultima volta arriverà in anticipo alle poste, come accaduto a marzo. Infatti, il 31 del mese in corso scade lo stato di emergenza per la pandemia in Italia e da quel momento i pagamenti non dovrebbero essere più anticipati.

Approfondiamo allora il tema del pagamento pensioni di aprile 2022: ecco date e ultime Inps news per i beneficiari.

Date pagamenti pensioni aprile 2022 alle poste

L’assegno pensionistico di aprile 2022 dovrebbe essere pagato in anticipo da Poste italiane, ovvero durante gli ultimi giorni del mese di marzo. Potrebbe però essere l’ultima volta che questo accade, visto che a fine marzo terminerà lo stato di emergenza e il governo ha già manifestato l’intenzione di non prorogarlo.

Tuttavia non ci sono ancora certezze al riguardo e per averle bisogna attendere le comunicazioni ufficiali da parte di Inps e poste. Di solito questo avviso arriva, sui rispettivi siti internet, intorno al 20 del mese, vedremo se anche questa volta sarà così. Ricordiamo inoltre, che senza lo stato di emergenza si torna al pagamento erogato durante il primo giorno lavorativo del mese. Probabilmente però questo scatterà a partire dalla pensione di maggio 2022.

Quando pagano la pensione aprile, calendario

Anche se non ci sono già le date ufficiali del pagamento della mensilità di aprile, è possibile ipotizzare il calendario sulla base di quanto successo nei mesi precedenti. I giorni in cui verranno pagate le pensioni dovrebbero essere fra il 25 marzo fino al 31 o al primo aprile. E’ però possibile che la prima giornata sia quella di giovedì 24 marzo 2022.

Come sempre ad ogni giorno corrispondono determinate lettere dell’alfabeto, che consentono ai pensionati di ritirare la pensione presso gli uffici postali, evitando assembramenti. Quindi ad esempio nel primo giorno, i pagamenti spetteranno ai pensionati con cognomi che iniziano per A e B, poi a seguire tutti gli altri. Fino all’ultimo che presumibilmente riguarderà i beneficiari con cognomi che iniziano fra la lettera S e la Z.

Pensione di aprile 2022 quando viene pagata in banca

In questo caso il pagamento arriverà venerdì primo aprile 2022. Come sempre infatti, l’anticipo pensionistico non riguarda chi riceve la pensione tramite bonifico bancario, visto che non è necessario recarsi in filiale.

Come visto le date di pagamento delle pensioni di aprile 2022 dovrebbero essere anticipate alle poste. Nello specifico durante gli ultimi giorni di marzo. Dal prossimo mese però anche gli uffici postali dovrebbero tornare ad erogare l’assegno nel primo giorno bancabile del mese, salvo diverse comunicazioni, esattamente come avviene in banca.

