Come richiedere l’indennità di 600 euro per le partite iva? A chi spettano, domanda e requisiti.

Le partite iva hanno diritto ad un’indennità Inps pari a 600 euro nel mese di marzo, in base a quanto stabilito dal decreto Cura Italia.

Visto che sono molti gli italiani interessati da questo provvedimento, vediamo quali sono i requisiti necessari per ottenere tale indennizzo.

600 euro Inps: chi ne ha diritto, requisiti

L’indennizzo dell’ammontare di 600 euro spetta a 5 categorie professionali, che vivono un momento lavorativo difficile, per via delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid -19. Si tratta di:

partite iva (attive prima del 23 febbraio 2020),

lavoratori autonomi e collaboratori,

stagionali del turismo,

lavoratori agricoli,

lavoratori dello spettacolo.

Per coloro che fanno parte di questa platea di lavoratori (quasi 5 milioni di persone), la procedura per richiedere i 600 euro sarà attivata entro fine marzo, sul sito dell’Inps.

La richiesta dell’indennità dovrà essere fatta per via telematica, seguendo le istruzioni che l’istituto di previdenza fornirà.

Indennità partite iva e lavoratori autonomi

Per ricevere i 600 euro di indennità oltre a far parte di una delle 5 categorie lavorative citate nel paragrafo precedete, bisogna avere altri requisiti.

In primo luogo è necessario che il titolare di partita iva sia iscritto alla gestione separata Inps. Quindi tale indennità non riguarda i professionisti iscritti agli ordini, che possiedono casse previdenziali private.

Oltre ad essi l’indennità spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, che non hanno altre forme previdenziali obbligatorie. Si tratta di lavoratori iscritti ad una delle seguenti gestioni Inps:

commercianti,

artigiani,

coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Viceversa non possono ricevere l’indennità anche coloro che:

hanno già una pensione diretta,

percepiscono il reddito di cittadinanza.

Insomma, non ha diritto ai 600 euro coloro che ricevono altre prestazioni economiche già erogate nei loro confronti dall’Inps.

Indennità lavoratori stagionali turismo

L’indennizzo spetta anche a tutti i dipendenti stagionali che operano nel settore turismo o negli stabilimenti termali. Ma solo per chi abbia cessato il rapporto di lavoro fra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non abbia attualmente in corso un altro rapporto di lavoro dipendente (o percepisca una pensione).

600 euro inps lavoratori agricoli e dello spettacolo

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori iscritti negli elenchi, bisogna avere altri requisiti per ricevere i 600 euro. Si tratta di possedere quantomeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019 e di non essere titolari di pensioni.

I lavoratori dello spettacolo, per avere questa indennità, devono invece essere iscritti al fondo pensioni di categoria e avere:

minimo 30 contributi giornalieri versati nel 2019 a tale fondo.

Un reddito, per il 2019, non superiore a 50.000 €.

Non avere un rapporto di lavoro dipendente o ricevere pensioni alla data del 17 marzo 2020.

Indennità 600 euro, come ottenerla

Ancora pochi giorni e l’Inps renderà noti tutti i dettagli, ma le procedure e le valutazioni delle richieste saranno rapide. Per questo si prevede che i 600 euro verranno erogati già nel mese di aprile, anche per garantire liquidità a chi è in difficoltà.

Per poter far richiesta si ricorda che bisogna avere le proprie credenziali di accesso al sito dell’Inps (id utente e password). Chi non le avesse, può avviare già da ora l’iter per riceverlo o affidarsi ad un intermediario abilitato (caaf o commercialista), che perfezioni la richiesta per conto del lavoratore interessato.

Una volta ultimato il processo e accettata la richiesta, l’Inps invierà sul mezzo di pagamento indicato dal beneficiario (conto corrente postale o bancario, carta con iban ecc.) l’indennizzo.

Vi ricordiamo, infine, che si tratta di indennità che non concorrono alla formazione del reddito, sono quindi esentasse. Adesso è proprio tutto per quanto riguarda i 600 euro Inps garantiti alle partite iva e ad altre categorie dal nuovo decreto cura Italia.

