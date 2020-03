Decreto Covid – 19 le misure del governo su tasse, soldi e lavoro.

Il decreto legge per fronteggiare l’emergenza Covid -19 è stato varato dal consiglio dei ministri e contiene molte misure relative a tasse, fisco e lavoro.

Al suo interno figurano proroghe rispetto al pagamento delle tasse, dei contributi, ma soprattutto sostegno economico per chi si trova in difficoltà con il lavoro. Scopriamo, in questo articolo, di cosa si tratta e come cambiano le date degli adempimenti.

Decreto salva Italia: sospensione adempimenti fisco

Il nuovo decreto prevede la sospensione degli adempimenti fiscali a tutti contribuenti, quindi sia persone fisiche che non. Fra questi rientra la dichiarazione annuale Iva, che era in scadenza entro il 31 maggio 2020.

Stop anche a:

versamenti previsti dalle cartelle emesse dagli agenti di riscossione.

Avvisi di addebito dell’Inps.

Atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate.

Atti di accertamento esecutivi emessi da enti locali o dall’agenzia delle dogane.

Tali versamenti dovranno essere saldati in soluzione unica entro il 30 giugno 2020, mentre chi ha già provveduto al pagamento non potrà ricevere il rimborso.

Decreto Covid 19: sospensione tasse imprese

Per quanto riguarda i professionisti e le imprese, il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale il 16 marzo, prevede, per chi presenta ricavi minori di 2 milioni di euro nel 2019, la sospensione dei versamenti.

Si tratta dell’autoliquidazione Iva, dei contributi previdenziali e delle ritenute per i dipendenti, nel periodo compreso fra l’8 e il 31 marzo. In questo caso il saldo dei versamenti dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 1 giugno o in 5 rate, a partire da questa data.

Per le imprese maggiormente colpite dagli effetti del Coronavirus, (quelle del turismo, della ristorazione, dei centri sportivi, fitness ecc.) il decreto prevede un trattamento speciale. Per loro, i pagamenti dovuti al fisco (Iva e previdenza) sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile. Essi dovranno poi essere effettuati entro il 1 giugno.

Altre misure Decreto Covid 19

Il provvedimento prevede anche:

la sospensione del pagamento dei tributi (con scadenza entro il 31 marzo) per i comuni della Lombardia rientranti nella cosiddetta zona rossa.

Lo stop agli adempimenti fiscali anche per le imprese che operano nel mondo dei giochi e per le aziende sportive.

La sospensione dei mutui, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi in difficoltà.

Decreto cura Italia: sostegno economico al lavoro

Oltre allo stop alle tasse, un capitolo fondamentale del nuovo decreto di economia, riguarda il sostegno al lavoro e all’occupazione, con 10 miliardi stanziati. Tali misure hanno lo scopo dichiarato di sostenere il reddito dei lavoratori in questo momento e di evitare i licenziamenti.

Si parte dalla cassa integrazione in deroga garantita a tutte le imprese, anche per quelle che hanno pochi lavoratori dipendenti, fino a 9 settimane. Il totale delle somme stanziate per questo, ammontano a 3.293,2 milioni di euro, una cifra notevole che dimostra lo sforzo compiuto dal governo.

Inoltre, è stato previsto un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che a marzo hanno continuato a lavorare nella propria sede.

Poi c’è un indennizzo pari a 600 euro, relativo al mese di marzo, garantito a tutta una serie di lavoratori autonomi. Si tratta nello specifico di:

liberi professionisti titolari di partita iva, attiva almeno dal 23 febbraio 2020.

I co.co.co.

Gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione.

Gli operai agricoli a tempo determinato.

I lavoratori dello spettacolo.

Tale sostegno economico, stando a quanto dichiarato dal Ministro dell’economia Roberto Gualtieri potrebbe essere rinnovato, se necessario, anche nel mese di aprile. Infine, tutte le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio in poi sono bloccate, come confermato dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo.

Insomma, la ratio di questo decreto senza precedenti è chiara: nessuno deve perde il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus. O almeno, queste sono le intenzioni del Governo. Noi tutti ci auguriamo, che una volta superata questa fase critica, sia davvero così.

