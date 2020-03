Cosa fare a casa, come trascorrere il tempo libero? Dai concerti social, allo sport gratis ai saldi online le attività da fare sono tante. Ecco tutte le agevolazioni per restare a casa

L’emergenza Coronavirus durante questi giorni ci costringe a cambiare le abitudini e ci fa chiedere cosa fare quando si è chiusi in casa?

Proviamo a rispondere al quesito in questo articolo, anticipandovi subito che ci sono tante iniziative e agevolazioni in questo periodo, di cui possiamo approfittare. Ovviamente si tratta di tutte cose fruibili per via digitale e quindi da casa, nel pieno rispetto dalle restrizioni attualmente vigenti.

Elenco agevolazioni e cose da fare a casa

Musica e concerti su Facebook

Partiamo dalla musica, perfetta per svagarsi, ma che vive un momento non semplice, visto che gli artisti attualmente non possono fare concerti o incidere dischi. Tuttavia, i cantanti in questi giorni utilizzano sempre di più lo streaming via social, per restare in contatto con i propri fan.

Proprio usando Facebook o Instagram molti di loro hanno già fatto mini concerti. E’ il caso di Francesco Gabbani, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro o Jovanotti, cha ha allietato il pubblico con una diretta denominata “Jova house party”. La lista dei cantanti che si sta adoperando al riguardo è ancora lunga e comprende Tommaso Paradiso, Emma Marrone e altri.

Il prossimo concerto in streaming è quello di Marco Masini, ma queste iniziative si moltiplicano, quindi ne troverete altre. Esse, oltre che intrattenere le persone in questi giorni in cui è necessario restare a casa, hanno lo scopo di raccogliere fondi da donare agli ospedali. Per questo si può unire l’utile al dilettevole.

Offerte di streaming gratis

Anche le piattaforme di streaming offrono interessanti alternative in queste giornate e proposte gratuite. Ecco le principali:

The Film Club, piattaforma dove Minerva Pictures mette a disposizione cento film gratuiti, da quelli italiani ai classici internazionali.

DPlay Plus, servizio di streaming gratis per un mese con vari contenuti, fra cui alcuni canali Discovery.

Raiplay, la piattaforma streaming gratuita della Rai, che permette di rivedere i programmi, i film e le serie tv in onda su tutti i suoi canali.

Per chi invece vuole provare i servizi streaming a pagamento, per vedere le migliori serie tv e i film originali, fra i principali ci sono Netflix e Amazon prime. Quest ultimo offre 30 giorni di prova gratuita.

Sport e partite gratis

Juventus tv, la piattaforma streaming della Juve, è a disposizione gratis per un mese. Così i tifosi bianconeri possono seguire tutto quello che riguarda le squadre di calcio della Juventus Football Club: video, interviste e partite della squadra maschile e di quella femminile.

Libri digitali

Leggere è uno dei piaceri più grandi in questo periodo, per questo ci sono le seguenti iniziative:

Si può scegliere un e-book gratis da: Youcanprint e Bertoni Editore.

Il Saggiatore offre in regalo un e-book ogni due giorni.

Smart Tales regala un abbonamento per tre mesi, per leggere libri interattivi e animati realizzati da educatori.

Servizio del Libro Parlato Lions, rende disponibile i download di 10.000 audiolibri per persone con disabilità fisico-sensoriale.

Edizioni Dedalo rende disponibili gratuitamente alcuni libri del suo catalogo, scaricabili in versione e-book o pdf

Da segnalare anche tutti gli audiolibri gratis che è possibile reperire online, dai grandi classici ai libri più adatti per bambini come fiabe o racconti.

Iniziative gestori telefonici

Tim, offre giga illimitati da mobile per un mese.

Vodafone, propone giga illimitati gratis per un mese a studenti di età tra i 14 e i 26 anni.

Wind, regala 100 Giga aggiuntivi per tutti i clienti contatti da marzo via SMS.

Promozioni negozi elettronica

Anche lo shopping online, è un buon mezzo per combattere le giornate in casa, quindi l’elettronica fa la sua parte in questo.

Ad esempio Euronics, dal 12 al 29 marzo, offre lo sconto pari al valore dell’Iva (22%) sui tantissimi suoi prodotti, tramite buoni acquisto subito rispendibili. Si potranno ricevere i beni acquistati direttamente a casa ed eccezionalmente in questo periodo il trasporto sarà gratuito.

Mediaworld, invece, offre sconti ad hoc su tanti prodotti di elettronica, per festeggiare la festa del papà, in programma il prossimo 19 marzo.

Altre agevolazioni e iniziative

Helbiz, mette a disposizione i suoi veicoli con 25.000 corse gratuite da 20 minuti, fino al 4 Aprile nelle città di Milano, Roma, Torino e Verona.

Infine, ci sono tantissime piattaforme per facilitare lo smart working e altre iniziative digitali, che potete trovare consultando il sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it .

Insomma, dalla lista di occasioni e possibilità di svago, in alcuni casi gratuite, che vi abbiamo proposto, avrete capito che ci sono tante cose che si possono fare in questi giorni in cui bisogna restare a casa. A voi scegliere quelle che fanno per voi e trovare il modo di rendere più sereno questo periodo difficile.

Vedi anche: Cosa fare con i bambini a casa